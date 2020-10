Els Estats Units, en la cruïlla: 12 llibres per entendre el país

Un país amb quatre fusos horaris, sense comptar els territoris desvinculats geogràficament com Alaska i les Hawaii, no pot ser un país fàcil de diagnosticar. Els Estats Units d'Amèrica, la nació més poderosa del planeta des de fa més d'un segle, tenen d'aquí a onze dies una de les eleccions presidencials més esperades de les darreres dècades. El primer mandat de Donald Trump arriba al seu final i la polarització és de tal intensitat que la resposta no és si guanyarà ell o Joe Biden sinó si Trump guanyarà o perdrà.

Els Estats Units és un continent -de Los Angeles a Nova York hi ha gairebé 4.000 km- amb moltes realitats socials, problemàtiques de fons molt arrelades i un imaginari que fa dècades que colonitza el planeta. En aquesta reportatge s'ofereixen una dotzena de propostes en forma de llibre per entendre alguns dels aspectes que configuren el país, des de la figura controvertida de Trump fins a la realitat de la comunitat afroamericana passant pels efectes de la crisi econòmica. N'hi ha més, i hi podríem sumar la ficció, però que serveixin la dotzena de títols aquí suggerits per apropar-nos a un país que per bé o per mal pren unes decisions que afecten no tan sols els seus ciutadans sinó els de molts altres punts del món.

1. Una família americana. J. D. Vance.

Qui va fer president Donald Trump és una de les preguntes que molts han intentat respondre des de fa quatre anys. En aquest llibre de memòries, l'autor parla dels seus parents i veïns, víctimes de la desindustrialització i coneguts per la resta com a hillbillies, rednecks i escòria blanca. L'autor exposa la seva lluita per fugir de la inèrcia derrotista de l'ambient de misèria i decadència que l'envoltava. Netflix estrenarà l'adaptació al cinema amb el títol Hillibilly: Una elegía rural, dirigida per Ron Howard i interpretada per Glenn Close, Amy Adams, Gabriel Basso i Haley Bennet. Ara Llibres. 21,95 euros. 310 pàgines.

2. El imperio de la utopia. Silvio Waisbord.

Creiem que sabem com són perquè consumim una quantitat ingent de productes audiovisuals, però conèixer la societat nord-americana pot causar un xoc perquè la realitat pot ser molt diferent dels relats de la ficció televisiva i cinematogràfica. L'autor, sociòleg i periodista, analitza els clarobscurs del país a través de fenòmens com la política, el nacionalisme, la religió i les desigualtats socials. Península. 19,90 euros. 336 pàgines.

3. No n'hi ha prou amb dir No. Naomi Klein.

La victòria de Donald Trump del 2016 va causar un gran impacte i molta incredulitat entre els qui creien -i desitjaven- que era impossible que guanyés un tipus com ell. L'autora de No logo i La doctrina del xoc exposa en aquest text escrit amb la urgència del moment de quina manera es pot fer resistència a un Trump que és un símptoma de quelcom més profund. Empúries. 21 euros. 312 pàgines.

4. White trash. Nancy Isenberg.

Hi ha una classe oprimida que forma part de l'essència mateixa de la societat nord-americana des de fa 400 anys, l'anomenada escòria blanca, hillbillies, menjadors d'argila i altres epítets poc agraïts. Van ser clau al XIX en l'ascens del Partit Republicà i es considera que van donar la victòria a Trump fa quatre anys. Una classe social que és al centre del debat sobre la identitat blanca i que l'autora analitza amb detall. Capitán Swing. 27 euros. 720 pàgines.

5. El desmoronamiento. George Packer.

Publicat el 2013, en ple impacte de la crisi econòmica, fa un esmolat retrat de la decadència de la superpotència a través del retrat de diversos personatges contradictoris, com un membre del cercle polític de Washington que no sap si prioritzar l'idealisme o els diners i un multimilionari de Silicon Valley que qüestiona la importància d'internet. Un llibre cabdal que va guanyar el National Book Award. Debate. 24,90 euros. 528 pàgines.

6. El regreso liberal. Mark Lilla.

El terrabastall que la victòria de Donald Trump va causar en l'esquerra nord-americana és fruit d'un error estratègic de llarg abast: deixar el debat polític en mans dels republicans. L'autor explica com la deriva cap a discussions sobre la identitat, allotjada en cercles endogàmics com la universitat, ha anat allunyant el Partit Demòcrata d'allò que alguns en diuen els problemes reals de la gent. Debate. 17,90 euros. 160 pàgines.

7. Cop d'estat. Stephen Kinzer.

Imposar una ideologia, augmentar el poder i controlar un recurs natural: la combinació d'aquests tres elements és al darrere dels canvis violents de règim que els Estats Units han promogut en diferents parts del món des del 1893, com ara Hawaii, Cuba, Iraq i Xile. L'autor analitza la manera com el país nord-americà intervé en altres que són més febles i les conseqüències que aquest fet comporta. Tigre de paper. 20 euros. 456 pàgines.

8. Ràbia. Bob Woodward.

El 5 de novembre surt el darrer treball del dos cops guanyador del Pulitzer i un dels periodistes que va destapar el Watergate. L'autor de Por. Trump a la Casa Blanca aborda la presidència de Trump, l'amenaça de la pandèmia, la ruïna econòmica i les protestes racials. Exposa els moments clau del 2020, com quan van dir a Trump que el coronavirus era l'amenaça més gran a la seguretat nacional. Roca. 21,90 euros. 484 pàgines.

9. Siempre amado y nunca suficiente. Mary L. Trump.

Supervendes als Estats Units, aquest retrat del president que traça la seva neboda, psicòloga clínica de professió, posa al descobert el cantó més fosc de la família. Una radiografia de portes endins per explicar com el seu tiet es va convertir en «l'home més perillós del món», tal com apunta en el subtítol. Una mirada íntima a un personatge públic i molt poderós. Indicios. 16,50 euros. 224 pàgines.

10. Tiro de larga distancia. Craig Hodges / R. Fanning

Craig Hodges va ser un gran tirador de 3 punts i va guanyar dos cops l'anell de l'NBA amb els Chicago Bulls de Michael Jordan. Però la seva trajectòria es va aturar quan ningú el va voler contractar pel seu compromís amb la lluita contra la violència racial que, encara avui, assetja els Estats Units. Publicada el 2017, l'obra és el retrat d'un compromís amb la comunitat afroamericana i la justícia social d'un esportista d'elit. Capitán Swing. 18 euros. 216 pàgines.

11. Podem abolir les presons? Angela Davis.

Data de principi del segle XX, però aquest text de l'activista nord-americana Angela Davis sobre l'auge de la repressió penitenciària als Estats Units és d'una vigència inqüestionable. L'assaig parteix de les lògiques de l'esclavisme per acabar parlant de l'actual Complex Industrial Carcerari, una màquina de destruir vides en comptes de rehabilitar-les. Tigre de paper. 14 euros. 184 pàgines.

12. La vida rebel de Rosa Parks. Jeanne Theoharis.

El gest de Rosa Parks que es va fer famós com un punt d'inflexió en la lluita pels drets civils de la comunitat afroamericana dels Estats Units no va ser una actitud aïllada sinó la resposta conscient d'una activista de llarg recorregut. La lectura d'aquesta biografia ens avisa que el problema queda lluny d'estar resolt perquè el racisme sempre treu el cap. Sembra. 20 euros. 242 pàgines.