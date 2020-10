Una plataforma permetrà veure concerts de l'Auditori en directe

L'Auditori de Barcelona va donar a conèixer ahir la creació de la plataforma Auditori Digital ( auditoridigital.cat), que permetrà veure concerts en directe i en continu i sota demanda. Auditori Digital, on es podran gaudir els àlbums digitals gravats pel nou segell discogràfic de l'equipament de la capital catalana, es constitueix com «una plataforma de vídeo sota demanda a l'estil de Filmin o Netflix des d'on seguir les estrenes de la temporada i accedir al catàleg de concerts a través de subscripcions», va explicar el director Robert Brufau. Fins el 15 de novembre, la subscripció per un mes val 1 euros.

El nou segell discogràfic digital de l'Auditori se centrarà especialment en les dues formacions residents del centre: l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i la Banda Municipal de Barcelona, amb projectes que volen recollir les millors obres del llegat musical local. L'Auditori ja està oferint els concerts de la temporada de tardor en directe i en continu i per a aquest primer trimestre s'han previst 26 produccions en directe.

Les retransmissions es fan en base a un treball minuciós de realització que implica un ampli coneixement de les partitures i de la disposició dels conjunts que hi ha a l'escenari, va comentar Brufau. El treball es coordina amb els departaments de l'Auditori i, sobretot, amb el d'arxius de partitures; i ha requerit un esforç d'il·luminació per tenir condicions òptimes d'imatge.