Un tema dedicat a les persones amb síndrome de Down

? Entre les tretze cançons del disc, n'hi ha una, «Maravillosamente especial», dedicada a les persones amb síndrome de Down, i la meitat dels beneficis que generin seran per a l'associació catalana que vetlla pels interessos de les persones que tenen aquesta alteració genètica. A més, el videoclip del tema està protagonitzat per una nena amb Down, que també fa els cors. La idea va sorgir després d'escoltar com l'escriptor Arcadi Espada es mofava a la televisió de les persones amb Down. A l'àlbum també hi ha altres peces amb història com «Ataque preventivo de la URSS», del grup Polansky y el Ardor. «És una cançó punky que vam fer més popular nosaltres amb la nostra versió que no pas el grup que la va crear», recorda Fernández: «En el disc, l'hem recuperada en homenatge a aquells anys 80».