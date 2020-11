El sector cultural protesta a Manresa contra les mesures de la Generalitat

Una vuitantena de persones es van reunir ahir a les vuit del vespre al pati del Kursaal de Manresa per protestar contra el tancament dels espais culturals inclòs en les dar-reres restriccions que ha establert la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'aplacar els efectes de la pandèmia de la covid-19.

Sota el lema «la cultura és segura», l'actriu manresana Mireia Cirera va llegir un manifest en què va voler deixar clar que la protesta no estava promoguda per cap organització sinó pel sector cultural afectat per les restriccions. El manifest assegura que el tancament de les activitats culturals «tindrà una incidència mínima en la reducció de la pandèmia» i que el risc de contagi en un espai cultural «és gairebé nul».

A més, el manifest també apunta que per als seus signants existeix desconfiança sobre els ajuts que la conselleria de Cultura donarà al sector i de quina manera es repartiran. L'escrit va convidar als treballadors del sector a compartir com els han afectat les restriccions a través de les xarxes socials per donar a conèixer el problema a un públic més ampli.

Tal com va llegir Mireia Cirera, el manifest tenia ahir a les 8 del vespre més de 2.700 signatures i es traslladarà a la conselleria de Cultura en els propers dies per tal d'exigir la reobertura dels espais culturals.

La protesta, que també es va dur a terme en altres poblacions de Catalunya com Barcelona, Tar-ragona i Granollers, entre altres, va acabar amb una bona estona d'aplaudiments de solidaritat amb el sector per part dels assistents.