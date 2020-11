«Las leyes de la frontera» acabarà aquesta setmana a Manresa el rodatge del film

Las leyes de la frontera, la pel·lícula de Daniel Monzón que ha triat la capital del Bages com a escenari principal del film, acabarà aquesta setmana la filmació. Si no hi ha cap alteració, la pel·lícula, que adapta la novel·la del mateix títol de Javier Cercas, continuarà el rodatge avui, dimecres i dijous a l'interior de l'antiga fàbrica de l'Anònima –on va començar a Manresa, al principi de setembre– i exteriors a final de setmana –dependent de la previsió de pluja–, al carrer Fontanet, al barri antic.

El film, que també ha tingut com a plató la Colònia Sedó d'Esparreguera i la carretera de Can Maçana, va rodar l'octubre a Manresa el gros dels exteriors, a la zona de la carretera Cardona i a la plaça Hospital. La pel·lícula, que hauria d'arribar als cinemes el 2021, la produeix La Terraza Films, Ikiru Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera AIE, i la protagonitzen Marcos Ruiz (Nacho), Begoña Vargas (Tere) i Chechu Salgado, en la pell de Zarco.