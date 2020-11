«L'últim concert»: les sales espanyoles denuncien la crisi extrema

Les sales de música en directe d'Espanya s'han unit per denunciar la situació crítica del sector en la campanya 'L'últim concert'. La iniciativa consta de diverses intervencions artístiques en les seves façanes, físicament o digitalment, en què es pot llegir el lema de la campanya i la data d'inauguració i l'any 2020 amb un interrogant, per donar a entendre que aquesta crisi pot suposar la mort de moltes.



En el marc d'aquesta iniciativa, les sales estatals «icòniques» s'uniran en un concert gratuït i en 'streaming' el 18 de novembre a les 20 hores, que podria ser «L'últim concert», que es podrà veure a la web www.elultimoconcierto.com, on es pot llegir el manifest de la campanya.



Segons ha informat l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), aquesta iniciativa està impulsada en l'àmbit estatal per la Plataforma de Sales de Concerts, de la qual és integrant ASACC, entre d'altres. Per a la campanya, algunes sales han realitzat la intervenció de manera física, amb pintura, cartells o vinils i altres de forma digital. A Barcelona hi han participat la Sala Apolo, Razzmatazz, Luz de Gas, Meteor, Tablao Cordobés, Sidecar, Bóveda i Salamandra, entre d'altres. Una de les sales de casa nostra, la Sala Stroika de Manresa, també s'ha unit en aquest manifest i ha pintat la seva façana amb el lema de la campanya: «Lúltim concert».





La situació «més crítica i convulsa»

Des de l'ASACC han lamentat que les sales de concerts estan vivint, sens dubte,, ja que fa prop de vuit mesos que pràcticament el 100% de les sales es mantenen tancades a causa de la crisi sanitària. «El sector de la música en directe és un dels més perjudicats per aquesta situació i en, especial, les sales de concerts», han destacat. Segons ha precisat l'entitat, aquests espais compten amb gairebé 5.000 treballadors directes, la majoria afectats per erto des de principis de març, un gran nombre de treballadors intermitents, autònoms i pimes que donen servei a l'activitat i un extensíssim nombre de músics, tècnics, segells discogràfics, fotògrafs, 'bookers', promotors i molts més professionals afectats en el tancament forçós.Durant aquests mesos, i les pèrdues que acumularan les sales de concerts fins a final d'any sumaran prop de 120 milions d'euros. «Les sales fa massa mesos que suporten l'endeutament, amb la incertesa que la possible data d'obertura genera en les empreses i els seus treballadors», han lamentat, al qual se sumen les despeses fixes i l'absència d'ingressos, amb insuficients ajuts pal·liatius per les administracions públiques. Les sales han alertat que la situació és «insostenible» i si les administracions no prenen mesures de «gran importància» en un termini curt o immediat, «és molt probable que la majoria de les sales del país s'enfrontin aquest 2020 a 'L'últim concert'.Davant això, les sales han demanat amb urgència un pla de rescat o la hibernació de despeses fixes, per poder resistir i continuar oferint música en directe quan la situació sanitària ho permeti i la resta dels espais culturals de pública concurrència recuperi la seva activitat. Han alertat que la desaparició de sales és una realitat causada per la pandèmia, de fet, actualment, almenys 15 sales han tancat les portes definitivament en diferents localitats. «, sembla estar darrere de la ceguesa davant el perill de desaparició d'espais de base tant fràgils com necessaris, que proporcionen el talent i la riquesa musical i cultural del país», han defensat. Finalment, l'ASACC ha destacat: «Que la música cura és una certesa, actua com a nexe de la capacitat de disfrutar i relacionar-se i enriquir-se socialment i culturalment». No només és una necessitat que alleuja i enriqueix, sinó que també «és un dret essencial de la ciutadania que ha de ser garantit i és un dret que els professionals de la cultura puguin treballar».