«Agraeixo profundament la distinció ja que la meva pintura és 100 % berguedana»

El pintor berguedà es va mostrat ahir sorprès i molt agraït per aquest reconeixement, per tornar a ser profeta a casa seva. Joan Fer-rer explicava ahir a Regió7 que «rebre un premi de pintura és una cosa, però un reconeixement cultural, i a més a nivell comarcal, no m'ho esperava, estic molt content». Ferrer, que té 83 anys i un estat de salut delicat, assegurava emocionat que «ho agreixo profundament: em fa molta il·lusió».

El pintor berguedà afirmava que rebre un premi d'àmbit comarcal l'omplia d'orgull i li donava la raó davant d'aquells que al llarg de la seva trajectòria li aconsellaven que portés la seva pintura a Barcelona perquè així agafaria més rellevància. «La meva pintura és berguedana cent per cent, sempre ho he dit. Crítics importants de pintura em deien: 'què hi fa enterrat aquí, a Berga, vostè? Hauria d'anar a Barcelona i tindria molt més renom'. Això m'ho han dit gairebé tots, que m'havia vingut a enterrar a Berga. Doncs amb aquest premi me n'alegro molt per Berga i pel Berguedà. Que quedi ben enterrat, però content», assegurava Ferrer.

El Consell Comarcal del Berguedà va anunciar ahir que lliurarà els premis de cultura el proper 5 de desembre al convent de Sant Francesc, precisament on es va realitzar l'exposició antològica de Joan Ferrer l'any 2019 que va servir per reobrir l'espai. Aquests premis que impulsa l'ens comarcal tenen com a objectiu potenciar els difusors culturals de la comarca i reconèixer públicament persones o col·lectius amb trajectòries rellevants en aquest camp.

La convocatòria i la gala de lliurament de la tercera edició dels premis s'ha anat endarrerint per culpa de la covid-19 i l'acte també serà adaptat a les mesures de seguretat. Per això, l'assistència serà restringida a familiars dels guardonats i es podrà seguir en directe per Televisió del Berguedà. I és que, a més del premi d'honor de la cultura berguedana que rebrà Joan Ferrer –el sistema de presentació de candidatures ha variat i el guanyador s'ha escollit a proposta del Consell Comarcal-, a la gala de lliurament s'entregaran també el premi a la promoció cultural i el premi a la creació artística.

En la primera edició, l'any 2018, el Premi d'Honor el va rebre mossèn Ramon Viladés, i el 2019, mossèn Climent Forner. La Farsa i la Closca han guanyat el Premi a la difusió cultural, i La Melanzana Ensemble i Nil Safont el de la creació artística.