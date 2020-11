La filòloga moianesa Agnès Prats aplega sis relats d'Eduard Girbal al llibre «La reencarnació de la Matèria»

El segell Edicions de 1984 treu avui a la venda La reencarnació de la Matèria i altres relats, un conjunt de proses d'Eduard Girbal Jaume (1881-1947) que ha recuperat la filòloga Agnès Prats, veïna de Moià des de fa molts anys. Després de publicar Oratjol de la Serra, L'estrella amb cua i La tragèdia de cal Pere Llarg, l'editorial establerta a Barcelona, i fundada pel manresà Josep Cots, posa a disposició del públic un nou llibre amb la narrativa de l'autor gironí que va convertir Salo (Bages) i el seu entorn en territori literari.

Tal i com va avançar aquest diari el passat mes d'agost, Agnès Prats aplega en el volum mitja dotzena de narracions que Girbal va presentar als Jocs Florals de Barcelona, els anys 20 i 30 del segle passat. Més enllà dels ambients rurals de les obres que Edicions de 1984 ha anat publicant des del 2005, que hi continuen essent, en el recull també hi trobem relats sobre la Barcelona del canvi de segle XIX al XX, una ciutat on convivien realitats tan diferents com del món obrer, les cantants d'opereta i els espiristes practicantas.

En aquest enllaç, es pot recuperar l'article de l'agost sobre el nou llibre de Girbal curat per Agnès Prats. Així mateix, també es pot llegir l'aportació clau que va fer el poeta Enric Casasses, darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, per la recuperació de l'obra de Girbal.