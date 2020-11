Manresa se suma a la concentració, dijous, per denunciar la situació crítica dels treballadors culturals

L'Associació de Tècnics de l'Espectacle de Catalunya (ATECAT), el Síndicat de Tècnics (TECNICAT) i el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) han convocat per a dijous, a les 10 del matí, una concentració a la plaça Major de Manresa, per denunciar la situació "crítica" que viuen les i els treballadors de la cultura a causa de la pandèmia i reclamar, de manera urgent, ajudes directes, pagament íntegre per part de la Generalitat de totes les actuacions cancel·lades o ajornades i la posada en marxa "imminent" de la taula de treball "interdepartamental de les treballadores de la cultura aprovada pel Parlament".

Com expliquen en un comunicat, "la pandèmia limita extremament la nostra feina, però no és l'únic motiu que ens impedeix treballar: també ho fan les mesures restrictives imposades pels governs. Moltes de nosaltres estem sense ingressos econòmics des de l'inici de la crisi del coronavirus. Les ajudes de l'administració, insuficients i massa vegades incompatibles, no han arribat a les treballadores i aguditzen encara més l'actual crisi social, així com la destrucció de llocs de treball dins la nostra professió". Les associacions promotores de la concentració remarquen que "s'han fet grans esforços per demostrar que la cultura és segura a nivell sanitari, i en moments de màxima vulnerabilitat i fort aïllament social són imprescindibles els espais d'expressió cultural per garantir el benestar emocional de les persones del nostre país. Ara més que mai, la cultura és un bé essencial".

És per aquest motiu que reclamem de manera urgent: "Ajudes directes per a totes les treballadores de la cultura que ens permetin viure dignament. És el moment d'establir una renda bàsica universal per a totes les persones del país"; "Pagament íntegre per part de la Generalitat de totes les actuacions cancel·lades o ajornades arran de les mesures restrictives que s'han imposat i que s'imposin en un futur": i que "es posi immediatament en funcionament la taula de treball interdepartamental de les treballadores de la cultura aprovada pel Parlament. Aquest ha de ser l'espai on consensuar amb els sindicats culturals noves ajudes i mesures i futurs plans de recuperació cultural, i ha de ser l'espai de treball col·lectiu que acabi amb la precarietat endèmica de les treballadores culturals".

La concentració a Manresa s'afegeix a la convocatòria que es farà el mateix dia a la mateixa hora davant la seu del Departament de Cultura (La Rambla, 8, Barcelona) o davant dels ajuntaments de tots els municipis arreu del territori.

La concentració de dijous se suma a les protestes del sector, amb iniciatives com L'últim concert, de les sales de concerts, o la protesta que va reunir dissabte unes vuitanta persones en contra del tancament dels espais culturals, al pati del Kursaal, amb un manifest llegit per l'actriu manresana Mireia Cirera, on es defensava la seguretat de la cultura.