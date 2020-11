Stroika participarà en el concert de denúncia per la situació del sector

Les sales de música de l'Estat, entre les quals Stroika de Manresa, amb la persiana abaixada des del març, van desplegar ahir diverses intervencions artístiques a les seves façanes per denunciar la situació crítica del sector pel tancament per la covid-19. Una cinquantena de sales catalanes –com Apolo, Razzmatazz, Luz de Gas, Meteoro, Tablao Cordobés, Sidecar, Bóveda i Salamandra– van modificar, físicament o digitalment, les seves persianes amb l'etiqueta #elultimoconcierto #lultimconcert, on consta la data d'inauguració –Stroika ha complert aquest octubre una dècada– i l'any 2020 acompanyat d'un interrogant com a possible data de tancament. En el marc d'aquesta iniciativa, les sales estatals, com la manresana, s'uniran en un concert gratuït i en streaming el 18 de novembre a les vuit del vespre, que «podria ser 'L'últim concert'», i que es podrà veure al web www.elultimoconcierto.com.

Segons va informar ahir l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), aquesta iniciativa està impulsada a nivell estatal per la Plataforma de Sales de Concerts, de la qual és integrant l'ASACC, entre d'altres.

La situació «més crítica»

Des de l'ASACC van lamentar que les sales de concerts estan vivint la situació «més crítica, més convulsa i incerta» del sector fins ara, ja que fa prop de vuit mesos que pràcticament el 100 % de les sales romanen tancades a causa de la crisi sanitària. Aquests espais sumen gairebé cinc mil treballadors directes, la majoria afectats per ERTO des de principi de març, un gran nombre de treballadors intermitents, autònoms i pimes que presten servei a l'activitat, i un extensíssim nombre de músics, tècnics, segells discogràfics, fotògrafs, bookers i promotors, entre altres professionals afectats pel tancament forçós.

Durant aquests mesos s'han cancel·lat prop de 25.000 concerts, i les pèrdues que acumularan les sales de concerts fins a final d'any sumaran prop de 120 milions d'euros. De fet, com a mínim 15 sales del país han tancat les portes definitivament en diferents localitats.

Les sales van alertar que la situació és «insostenible» i si les administracions no prenen mesures importants en un termini curt o immediat, «és molt probable que la majoria de les sales del país s'enfrontin aquest 2020 a 'L'últim concert'». Amb aquesta perspectiva, les sales van demanar amb urgència un pla de rescat o la hibernació de despeses fixes, per poder resistir i continuar oferint música en directe quan la situació sanitària ho permeti.

«La inacció política, quant al reconeixement real de les sales com a espais culturals, sembla que és al darrere de la ceguesa davant el perill de desaparició d'espais de base tan fràgils com necessaris». Per a l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, la música també «és un dret essencial de la ciutadania que ha de ser garantit i és un dret que els professionals de la cultura puguin treballar».