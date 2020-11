Valtònyc obre avui el cicle en línia Sessions LP comentant el seu treball «Poemes per no tornar»

L'Institut Ramon Llull i la xarxa de Cases de la Música s'alien i engeguen un nou projecte de manera conjunta: el cicle Sessions LP, audicions que tenen com a objectiu repassar i redescobrir alguns dels treballs discogràfics més emblemàtics del panorama musical. Unes sessions que es realitzaran quinzenalment i en línia, a través de la pàgina web de Cases de la Música, on seran disponibles durant les setmanes posteriors.

Aquest cicle es desenvoluparà durant aquest curs 2020/2021 i oferirà dues línies complementàries. D'una banda, les Sessions LP Llull, una sèrie d'audicions a les quals es comentaran els discs més emblemàtics en llengua catalana, a càrrec dels propis autors i Sessions LP Cases de la Música, on reconeguts músics i professionals del sector musical revisaran alguns dels clàssics més importants de la història del rock i la música popular.

La primera jornada arrenca avui i es podrà seguir online, a partir de les 19 h, amb "Poemes per no tornar', de Valtònyc. Sessió a la que seguirà el 10 de novembre, a la mateixa hora, "Bed & Breakfast" (2009), d'Els Amics de les Arts, comentat pel mateix Joan Enric Barceló. El cicle continuarà amb Gemma Polo (Roba Estesa), Clara Fiol (Marala), Maria Jaume, Flora Sempere (El Diluvi), Mireia Vives (Ovidi4), Arnau Tordera (Obeses) i Xavi Sarrià (Obrint Pas). Aquestes particulars conferències es posaran a l'abast dels seguidors de Cases de la Música, i dels estudiants i professors de les universitats de XarxaLlull (formada per més de 140 universitats d'arreu del món que imparteixen estudis de llengua i cultura catalanes).

Pel que fa a les Sessions LP Cases de la Música, aquesta temporada es podran redescobrir "Favourite Worst Nightmare" d'Arctic Monkeys amb Cala Vento; "Never Mind The Bollocks" de Sex Pistols amb Lluís Costabella; "Les Marquises" de Jacques Briel a càrrec d'Anna Roig; "Blood Sugar Sex Magik" dels Red Hot Chili Peppers amb Miki Santamaría; "Pet Sounds" de Beach Boys amb Núria Bòtia; "What's Going On" de Marvin Gaye explicat per Lalo López; i "Disintegration" de The Cure a càrrec de Marc Clos.