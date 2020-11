El cicle Cosmògraf serà virtual i convida a pensar cap a quin món anem

Una conversa entre el periodista manresà Genís Sinca i el filòsof i professor de literatura italiana Nuccio Ordine inaugurarà aquest dijous (19 h) la 4a edició del Cosmògraf, el cicle de pensament que coordina l'Ajuntament de Manresa i que enguany serà totalment virtual. El programa proposa onze sessions -entre el 5 i el 26 de novembre- a través de les quals personalitats com l'escriptora Brigitte Vasallo, el filòsof Rob Riemen, l'antropòloga Yayo Herrero i la científica Clara Prats tractaran sobre el tema «Cap on anem?».

Les xerrades del Cosmògraf es podran seguir a través del canal de Youtube «Cultura Manresa», i hi romandran penjades posteriorment per tal que tothom qui ho vulgui les pugui veure de forma íntegra més enllà de la seva emissió en directe. L'organització del certamen és del Centre Cultural el Casino, el Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Cercle Artístic de Manresa i el Cineclub Manresa.

El Cosmògraf d'enguany parteix de la novel·la 1984, de George Orwell, per plantejar qüestions com el conformisme de la ciutadania en un estat que ho controla tot i anul·la tot criteri individual. En la xerrada inaugural es podran escoltar les reflexions de Nuccio Ordine, autor de La utilitat de l'inútil, un llibre que Quaderns Crema va publicar en català fa tres anys, que va tenir un gran ressò, i on el pensador italià fa una defensa aferrissada del saber humanístic en una societat en la qual sembla que només serveix el benefici materialista. Sinca entrevistarà Ordine per tractar sobre «Incertesa i seguretat. Reflexió per a la resistència».

El programa continuarà el dijous amb l'escriptora Brigitte Vasallo, que parlarà de «Ministeri de la veritat. Discurs, veritat i exclusió de classe». Les següents sessions aniran a càrrec de Clara Prats, membre del grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC («Ciència, dades i pandèmies. Qui està al servei de qui?», dia 13); Xesco Reverter, corresponsal de TV3 als Estats Units, que parlarà amb el periodista Joan F. Domene sobre l'era Trump (dia 16); Yolanda Kakabadse, exministra de l'Equador i experta en canvi climàtic («Solidaritat: La crida del Planeta», dia 17); Joan Burdeus, filòsof, periodista i guionista («Pensament salvatge dins la gàbia digital», dia 18); Rob Riemen, escriptor i filòsof («Sobre ser utòpic en temps distòpics», dia 19); Yayo Herrero, antropòloga i activista ecofeminista («Antígones contra els monstres del desamor. Imaginar utopies quotidianes en temps de pandèmies», dia 20); l'arquitecta Benedetta Tagliabue («Reflexions sobre els valors de l'arquitectura. Present i futur», dia 24); i el filòsof Daniel Innerarity («Canvi i governança en situació de crisi», dia 26). Totes les activitats es faran a les 19 h, i l'accés a través d'internet serà gratuït.