El Col·lectiu d'Escoles de Dansa exigeix la reobertura dels centres i es concentrarà a la plaça Sant Jaume, dilluns

El Col·lectiu d'Escoles de Dansa de Catalunya, del qual en forma part l'Escola de Ballet Olga Roig de Manresa, han fet públic un manifest que han presentat a les institucions on mostren la seva "indignació i desacord amb les mesures preses i presentades per la Generalitat el 29 d'octubre" i en el qual demanen que es reconegui la seva "activitat docent". Així mateix, exigeixen "la reobertura dels centres i escoles de dansa de Catalunya" i "un pla d'ajudes directes i línies de subvencions (que no crèdits sense aval) accessibles a tots els professionals de la docència de la dansa, directors de centres de dansa i empreses perquè es pugui cobrir un percentatge de la facturació, lloguers, nòmines, etc".

Així mateix, el col·lectiu demana "més claretat en les normatives" perquè se senten "discriminats" pel tancament de les seves escoles quan "les activitats extraescolars de dansa a centres d'educació obligatòria, escoles d'estudis reglats de dansa i centre d'alt rendiment poden mantenir la seva activitat".

El col·lectiu reclama "una pronunciació concreta i clara" per al sector i ha convocat, per a dilluns 9 de novembre, una concentració a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, a les 10 del matí, amb el lema "La dansa és un servei essencial". La manifestació demana vestir de negre, mascareta, distància i que els professionals i estudiants portin el seu calçat de dansa.

Aquest és el manifest:

Davant les circumstàncies que ens mantenen tancats, i les greus conseqüències que se succeiran arrel de les diferents decisions que s'han pres entorn a la Cultura al nostre país, el Col·lectiu d'Escoles de Dansa de Catalunya, organitzat en comú acord sota el nom de la Dansa i sense cap més color que el de l'Art i la Bellesa, volem expressar:

-La nostra indignació i desacord amb les mesures preses i presentades per la Generalitat el 29 d'octubre.

-Que les Escoles de Dansa de Catalunya demanem que es reconegui la nostra activitat docent. Que la nostra feina ha estat portada a terme sempre sota unes mesures específiques per al nostre sector, adequant els espais i centres, reduint l'aforament, reduint encara més un horari ja de per si precari i sense marge, sempre que així ens ho heu demanat i ha calgut, i on, sobre dades objectives, el risc de contagi ha estat de

menys de l'1%. Emparant-nos a l'article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans, reclamem tornar a les aules i a la presencialitat.

-Que el tancament de les escoles de dansa és un atac contra el Dret a l'Educació i té repercussió directa sobre la salut i el benestar de tots els agents que en participen (infants, joves, famílies, professionals, espais culturals, entitats, institucions, empreses, persones al cap i a la fi), mentre que, segons dades objectives, el fet que seguissin en actiu tindria una incidència mínima en la reducció de la pandèmia. I també en aquest

punt, reclamem tornar a les aules i a la presencialitat en les nostres classes i projectes.

-Que anuncieu el tancament sense oferir cap solució al problema que la vostra decisió genera. Va passar durant el primer estat d'alarma, i torna a passar ara.Tanmateix hem cercat vies per poder seguir al costat del nostre alumnat. Hem seguit treballant a cor què vols i amb tota la creativitat que ens identifica, amb tota la resiliència de la que som capaços per tal de transmetre també aquests valors mitjançant la nostra

tasca pedagògica. L'online no és una solució òptima ni per als alumnes ni per als professors. I malgrat tot, seguim abandonats per la vostra mirada i els vostres fets. Segons l'article 35 de la Constitució Espanyola, volem que si ens dieu que NO, ens aporteu solucions perquè puguem seguir dient que SÍ a l'alumnat i puguem confiar en vosaltres en el que respecta a les ajudes i recursos per mantenir els nostres serveis

actius i oberts. Un cop més, reclamem que les vostres decisions ens permetin seguir el nostre treball a les aules i de manera presencial amb el respecte i dignitat que tothom mereix.

-Demanem més claredat en les normatives. Sentim una gran discriminació i un greuge comparatiu, que no entenem, davant la decisió de tancar centres i escoles de dansa quan, les activitats extraescolars de dansa a centres d'educació obligatòria, escoles d'estudis reglats de dansa i centres d'alt rendiment de dansa poden mantenir la seva activitat. Cal considerar que hem estat treballant sota les mateixes mesures de seguretat, invertint sense cap ajuda ni subvenció i assumint el 100% de les despeses en material preventiu i d'higiene. Hem treballat per a la reobertura junts i sota l'empara de les mateixes entitats. Ara la diferència generada amb aquesta decisió ens ha desconcertat; ha desequilibrat un cop més la balança econòmica, social i emocional de les persones que ens dediquem a l'ensenyança de la dansa. Considerem que tots els estudiants dels centres de formació reglada, a més de molts dels professionals que 'treBallem' en el sector de la dansa tant aquí a casa com arreu del món, sorgeixen de les aules de les escoles de dansa que heu tancat. Tancar aquestes aules significa estroncar els somnis, objectius i futurs de milers de persones i personetes. I de nou, reclamem tornar a les aules i a la presencialitat per seguir enriquint el seu present i dotar-los d'autonomia per al seu futur.

-De temps ençà demanem tenir visibilitat, ajudes directes i que se'ns tracti amb respecte i dignitat.Ara, que és més necessari que mai, les reclamem. Que hi hagi una compensació econòmica al nostre tancament, clara i a tots els efectes, pel fet de pertànyer al teixit econòmic que genera llocs de treball, futurs professionals i consumidors de cultura. Demanem unes ajudes sinceres i equivalents a l'esforç que nosaltres fem per mantenir els nostres centres, equips i usuaris en actiu.

-La Cultura, i la Dansa que viu en ella, són necessàries i essencials per a una societat crítica, conscient i compromesa.

-Que considereu que els centres de dansa SOM PART DE LA SOLUCIÓ, treballem en pro a les vostres decisions i oferim recursos a la societat perquè el greuge provocat per aquesta pandèmia de la covi-19 es pugui viure des d'un equilibri personal molt més estable.

-La Dansa no només és segura, la Dansa cura, la Dansa és salut i és benestar.

I per aquests motius,

-Exigim la reobertura dels centres i escoles de dansa de Catalunya. Prenent sempre les mesures a nivell de seguretat i higiene que s'acordin per poder seguir amb l'activitat i col·laborant d'aquesta forma a la salut de tots.

-Exigim un pla d'ajudes directes i línies de subvencions (que no crèdits sense aval) accessibles a tots els professionals de la docència de la dansa, directors de centres de dansa i empreses perquè es pugui cobrir un percentatge de la facturació, lloguers, nòmines, etc. Així com permetre'ns seguir estant al costat dels nostres equips i alumnes i poder mantenir dempeus els locals on 'treBallem'. És un suport que sentim, en aquests temps presents, del tot essencial i volem una pronunciació concreta i clara per al nostre sector.