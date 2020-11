El Documental del Mes continua a Manresa aquest novembre en format online

La programació del cicle El Documental del Mes, coordinat per Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) i CineClub, s'ofereix aquest novembre en versió online. Així, amb l'aturada de l'activitat escènica en compliment de les noves mesures vigents, les projeccions presencials a l'auditori de la Plana de l'Om s'adapten al format online, i tothom que ho sol·liciti enviant un correu a comunicacio@mees.cat i amb el codi que es donarà es podrà veure el documental "Robots" d'Isa Wilinger clicant a aquest enllaç i durant 15 dies, del 5 al 19 de novembre.

A "Robots", quan Chuck compra Harmony, la seva futura parella robot, poc s'espera que li agradin els llibres i conversar sobre temes transcendentals. A Japó, el robot Pepper arriba a la llar de l'àvia Sakurai per fer-li companyia, però resulta ser força despistat€ Els robots son les noves criatures del planeta terra. Estem preparats per introduir la intel·ligència artificial a les nostres vides?

Des de fa anys que ja treballen als mostradors i recepcions d'empreses, als centres comercials o com a chefs, però ara, humanoides amb intel·ligència artificial s'introdueixen a les nostres llars i a les nostres vides privades. "Amb un IA, has de mantenir una comunicació amb frases curtes i clares"; és el consell que li donen a Chuck quan recull a la seva companya, acabada d'arribar de la fàbrica. A.I. ens revela com la convivència amb la intel·ligència artificial afectarà les nostres vides i com els robots, en un futur no molt llunyà, en formaran part. Un impressionant testimoni que ens mostra el futur, avui.

El Documental del Mes

El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar la presència del documental europeu a les pantalles cinematogràfiques. Amb aquesta finalitat, habitualment, el primer dijous de cada mes s'estrena una pel·lícula documental de qualitat, de temàtica i procedència diversa, a 40 ciutats de Catalunya, país Valencià, Illes Balears i resta de I'Estat Espanyol. Els Documentals es projecten en versió original subtitulada en català a Catalunya, Alacant i les Illes Balears i en versió original subtitulada en castellà a la resta de l'Estat. La selecció de documentals la realitza un comitè de selecció de Paral·lel40.