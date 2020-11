Les últimes restriccions culturals no afecten les presentacions a llibreries

Al costat dels museus i galeries d'art, i de les biblioteques per exercir el servei de préstec, l'únic sector de la cultura que continua obert són les llibreries en la seva condició d'establiments comercials. I amb la particularitat que també poden mantenir l'activitat a l'interior dels seus locals, entesa com una acció comercial: per exemple, la promoció d'un llibre per a la seva venda a través d'una presentació. Què s'ha de garantir?. La limitació a un terç de la cabuda (com la resta de botigues), la separació mínima entre persones i les mesures higièniques (mascaretes i gel).

Així les coses, i tal i com estava previst, la llibreria Parcir de Manresa presentarà avui, a les 7 de la tarda, el llibre de Glòria Sabaté, El vel de la deesa (Columna), guardonat a final de juny amb el premi Nèstor Luján de novel·la històrica. Com explicava ahir el llibreter Antoni Daura, després de les útimes restriccions, ara farà una setmana, el Gremi de Llibreters els va facilitar la normativa que, en essència, els permetia fer activitats a l'establiment de la llibreria, sempre que poguéssin garantir les mesures de seguretat. En definitiva, «no canviava res respecte l'activitat que ja portàvem a terme fins ara, com les presentacions de llibres». En canvi, quedava cancel·lada tota activitat que hagués pogut programar la llibreria en altres espais culturals com ara biblioteques o fins i tot al carrer: «hi ha incongruències però és el que diu la norma». Per al llibreter, ara mateix són en terra fronterera i la intenció és «fer el que ens deixin. També és cert que les presentacions no són actes gens massius amb, com a molt, una quinzena de persones» i que una part les segueix en directe a través del canal d'Instagram de l'establiment (@llibresparcir).



La propera, el 27 de novembre

La Parcir, primer amb signatures d'autors i després amb presentacions clàssiques, no ha aturat la seva activitat des del moment en què, després del confinament més estricte, les llibreries van poder aixecar la persiana. La propera presentació a la Parcir serà el 27 de novembre, a les 19 h, amb el llibre Aturi's malfactor!. Peripècies divertides d'un mosso d'esquadra (ed. Parcir Edicions Selectes), de Pep Fuster amb les il·lustracions del navassenc Valentí Gubianas. Conduirà l'acte la periodista Eli Pagan. Com que la capacitat és limitada i s'aconsella inscripció prèvia (activitats@parcir.com), si hi ha més afluència de la permesa se'n farien dues, de sessions. La intenció és, també, el 17 de desembre, fer-ne una altra al Montepio de Conductors.

I, de moment, han quedat ajornades la presentació del conte La geganta de les estrelles, de Núria Beitia (text) i Teresa Montsech (il·lustradora) -prevista per al 24 d'octubre- i els tres llibres d'anglès per a catalans de Lou Hevly, editats pel segell de la llibreria, que s'havia de celebrar el passat 22 d'octure a la sala manresana El Sielu.