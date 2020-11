Una «epopeia bèl·lica» que s'amaga rere formes i colors

Tot va començar amb murals de gran format a les fàbriques abandonades del Berguedà. I ha acabat, de moment, a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. Allí, i fins al 30 de novembre, l'artista bagenc Berni Puig (Castellbell i el Vilar, 1990) exposa Batalla, una mostra que inclou les peces sorgides a l'estudi en els dar-rers dos anys quan va voler traslladar el seu llenguatge a aquest ter-reny aplicat a formats més petits. El resultat? «Conceptual». A Batalla, el visitant trobarà un esclat de colors primaris en forma d'«epopeia bèl·lica», com ell defineix, amagada rere formes geomètriques, algunes de les quals simulant individus –sense gènere, sense raça, sense rostre– i explicada des d'una «perspectiva infantil i abstracta». És l'espectador qui ha d'acabar de completar el joc. «La primera impressió als ulls és agradable». I té tota la raó. Entren pels ulls. Alegres, vives. Però burxant en les formes es poden trobar «dues persones matant-se». Hi són. Un joc de nens paradoxal que proposa a l'espectador una segona lectura.

Batalla és «una reflexió del món actual», marcat per pistoles de joguines, pel·lícules i videojocs de violència explícita socialment acceptats i comercialitzats. Un imaginari ludicobèl·lic que Puig exporta en pintures acríliques (una setena) i dues escultures –amb fusta reciclada de l'IKEA i partint de tècniques de fàcil muntatge i desmuntatge, esprai i vernís– i set ceràmiques creades per la seva companya Anna Benet (Sant Salvador de Guardiola, 1990) en les quals l'artista hi ha pintat els mateixos motius que recorren l'exposició. A la pintura/planell El dictador, per exemple, el públic trobarà les peces que l'integren repartides per la sala. I a La mort, l'escultura que presideix la mostra, les peces que la formen han pres nova vida en una intervenció a les parets de la sala. S'ha de veure.

Dos punts i seguit. A la paret, una peça amb la característica geometria de Puig però en negre, blanc i gris. Es titula Barcelona II i està creada just després dels fets de l'octubre del 2019. És la nota discordant de la mostra. Aquesta no reflexionada sinó viscuda. I un joc titulat Pinyau. Quatre caixes amb peces –negres, blanques, grogues i vermelles– que desmuntades són senzillament figures geomètriques. Muntades: pistoles. Totes les obres estan a la venda: entre 200 i 1.200 euros.

Batalla forma part del programa Contemporanis de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC). Es pot veure a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, fins al 30 de novembre. De dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. Entrada lliure.