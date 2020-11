«Las leyes de la frontera» abaixa la persiana

Nacho (Marcos Ruiz) es troba amb la Tere (Begoña Vargas) a l'exterior del local Recreativos Vilaró. És ja negra nit, s'acaba la jornada i s'ha d'abaixar la persiana. El senyor Tomás (Pep Cruz) marxa en motocicleta. Ahir, aquesta va ser la darrera presa de Las leyes de la frontera. La darrera a Manresa i la darrera del film després de deu setmanes de rodatge, majoritàriament en una capital del Bages reconvertida en la Girona dels anys setanta. El Barri Històric menys rehabilitat –degradat en molts racons– cotitza a l'alça a la pantalla. El director Daniel Monzón, acompa-nyat del director d'art, Balter Gallart, del director de fotografia, Carles Gusi, i del productor, el gironí Edmon Roch (Ikiru Films), seguien a través de la pantalla, al carrer Vallfonollosa, una presa que situava el local dels billars i futbolins al carrer Fontanet, amb la Tere en primer terme caminant fins a trobar-se amb el Nacho mentre a la plaça d'en Creus desapareixia la motocicleta amb Pep Cruz. Eren les 9 del vespre i les campanes de la Seu es van esplaiar mentre l'equip –ahir d'una vuitantena de persones– assajava l'escena. Faltava una hora per al toc de queda. Però només s'havien de rodar dues preses per tancar una filmació que, com explicava ahir a aquest diari Edmon Roch, ha estat «un autèntic repte». Pel coronavirus. Ha compensat, coincidien Roch i Gallart, una ciutat que ha estat l'escenari ideal i uns veïns comprensius. Ahir, per primer cop, reconeixia Roch, acabarien un rodatge sense poder-ho celebrar. Però no van faltar els aplaudiments finals. La pel·lícula? Als cinemes (si tot va bé) la tardor del 2021.