Museus oberts per a conciutadans que els vulguin (re)descobrir

Els museus de la Catalunya Central obren portes malgrat el confinament municipal, amb la restricció d'acollir visitants en un màxim del 33 % de la seva capacitat. El Museu de les Mines de Cercs, que fa els seus horaris habituals, emetrà aquest cap de setmana, a través de les xarxes socials i de TV Berguedà, el documental Muntanya Negra, de Pep Vendrell. Una peça d'història oral sobre l'accident a la mina de la Consolació del 3 de novembre del 1975 en què van morir trenta persones, la pitjor tragèdia minera de la comarca. El film data del 2015 i presenta testimonis dels fets que van tenir lloc fa 45 anys. El museu el penjarà també a YouTube.

El Museu de la Pell d'Igualada, el Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug i el Museu de la Colònia Sedó també són bones alternatives per als habitants dels municipis on s'ubiquen. El Museu del Molí Paperer de Capellades ha inaugurat la mostra Paisatges d'instants, pintures sobre paper del napolità Massimo Latte. El Museu de la Tècnica de Manresa també obre, i actualment exposa Antropocè. Humans vs la Ter-ra, una instal·lació de ceràmica d'Esperança Holgado.

El Museu de Manresa, tancat al públic des de fa prop de tres anys a causa de les obres, manté oberta una exposició al vestíbul amb una selecció de peces del seu fons. A més, també es pot visitar la sala on hi ha exposats els quadres d'Antoni Viladomat, que properament tancarà. El Museu Diocesà de Solsona prorroga fins al febrer la mostra El Solsonià. Viure i morir al neolític mitjà, que està tenint una bona acollida. El Museu de Moià ha obert Defensors de les llibertats de Catalu-nya, 1705-1714, una exposició que es pot visitar de forma gratuïta fins al gener.