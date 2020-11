El Mas Sant Joan enregistra els cinc concerts de cambra per salvar online el Cicle de Tardor

Pere Méndez, saxo soprano; Víctor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor, i Daniel Miguel, saxo baríton, van arribar ahir a primera hora del matí a l'Escola Municipal de Música de Sant Joan provinents de Basilea, on estudien tots quatre. Va ser un divendres diferent per a un concert diferent. Per als músics, Kebyart Ensemble, per als organitzadors, el centre musical santjoanenc, i per al públic, que avui, a les 20.30 h, els escoltarà, si així ho vol, online. El talentós quartet de saxos, que l'any passat va celebrar el seu cinquè aniversari, obre aquest vespre la primera edició a la xarxa del veterà Cicle de Tardor de l'escola. Seran 5 concerts de cambra, cada dissabte fins al 5 de desembre, gratuïts i a la mateixa hora: 20.30 h, que es podran escoltar accedint a la pàgina web del centre: musica.santjoanvilatorrada.cat. Un o dos dies abans, cada formació enregistrarà el concert que hauria fet en directe, inicialment, a la capella del Mas Sant Joan.

Els concerts que es podran veure online ja es van programar per al cicle de primavera, suspès per una pandèmia que, al final, els va traslladar a la tardor i a Cal Gallifa. Però les darreres restriccions han fet, explicava ahir Jesús Badia, cap d'estudis del centre, que l'escola decidís enregistrar-los «per militància cultural, tant pel que fa als grups que intervindran, que ja havíem ajornat una vegada, com per a la nostra escola». Amb l'ajut de l'Ajuntament, que els ha proporcionat el tècnic per fer una gravació professional, i amb el beneplàcit de totes les formacions, el Cicle de Tardor ha tirat endavant, una setmana més tard del previst.

El programa, en què preval la qualitat musical i la diversitat instrumental i de repertori, explica Badia, té un vessant «pedagògic», però és, sobretot, un cicle «per a melòmans de tot tipus i edats» que se sentin atrets «pels concerts cambrístics d'alt nivell». Un duet, un trio, dos quartets i un sextet. El primer concert, amb Kebyart Ensemble, «deixarà el llistó molt alt», subratllava ahir Badia després de la gravació. I encara que mai sigui el mateix que un concert en viu, la xarxa permetrà, això sí, «que en qualsevol part del món es pugui veure el concert». Tot i que és una «incògnita» saber quina serà la resposta, els organitzadors del cicle confien en una bona rebuda: «Hem de continuar endavant, pels músics en especial».



Subvenció en l'aire

I sort dels músics perquè la Generalitat ha deixat enlaire la subvenció promesa a través del Programa.cat perquè «els concerts, ara, no es fan amb públic». Malgrat això, els grups no s'han fet enrere «tot i no cobrar d'entrada el catxet promès. Només podem aplaudir-los», remarca Badia.

El cicle proposa dos concerts amb «músics de proximitat», del conservatori manresà (Bosch-Coll-Costa i Sextets amb piano); dos grups sorgits de l'ESMUC, amb una gran trajectòria musical i concertística «tot i la seva joventut» (Kebyart Ensemble i Neuma) i una «delicatessen-curiositat» en l'inusual duet format per Mont-serrat Gascón i François-Xavier Fix Nicolet, amb la sonoritat de la flauta de vidre, construïda a París el 1823 –«no se'n veuen gaires»– i una guitarra romàntica... «tampoc no gaire habitual».