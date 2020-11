El Museu de Manresa tanca temporalment la sala dedicada al pintor Antoni Viladomat

La sala dedicada a Antoni Viladomat del Museu Comarcal de Manresa tanca temporalment a causa de les obres que s'estan executant a l'edifici des de fa tres anys. Els quadres del gran representant pictòric del barroc català que acull en dipòsit l'equipament de la via Sant Ignasi han tornat als magatzems del Museu Nacional d'Art de Catalunya fins que la rehabilitació integral de les dependències faci possible el retorn a la capital bagenca.

Les deficiències observades en l'edifici de l'antiga escola Sant Ignasi de Manresa van obligar a tancar el Museu Comarcal de Manresa, si bé encara es mantenia oberta la sala de Viladomat perquè no quedava afectada per les obres. Aquest espai amb catorze quadres de l'autor més celebrat del segle XVIII a Catalunya està situat a la darrera planta del museu, al costat de l'Espai Memòries. El moviment de les peces a causa de les obres fa que des d'aquesta setmana s'hagi de fer servir l'espai dels Viladomat i, per tant, ja no es pugui obrir al públic.

D'aquesta manera, el museu quedarà tancat a les visites els caps de setmana. Fins a nova data, només es pot visitar l'exposició Petit museu, una selecció d'obres dels fons del centre que s'ensenyen a la planta baixa com un tast de les col·leccions de l'equipament.

El Museu de Manresa està previst que, un cop enllestides les obres, aculli el Museu del Barroc de Catalunya.