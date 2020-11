Seleccionades dotze obres per al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any

Òmnium Cultural ha seleccionat 12 novel·les com a candidates al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any, un premi de 25.000 euros -20.000 per al premiat i 5.000 destinats a promoció- i a la qual aspiren obres publicades de novembre del 2019 a octubre del 2020. Les obres seleccionades són Boulder (Club Editor), d'Eva Baltasar; Coníferes (Quaderns Crema), de Marta Carnicero; El càstig (L'Altra Editorial), de Guillem Sala; El paisatge d'uns crims (Andana), de Joan M. Minguet; El rai dels innocents (Edicions 1984), de Quim Español; Guillem (Amsterdam), de Núria Cadenes; Ignot (Periscopi), de Manuel Baixauli; La drecera (Periscopi), de Miquel Martín i Serra; La mar rodona (Club Editor), de Sebastià Perelló; Les cuques (Anagrama), de Julià Guillamon; Les espines i el peix (Tres i Quatre), de Josep Colomer, i Reis del món (Proa), de Sebastià Alzamora. El jurat farà públic el nom de les tres obres finalistes el proper 10 de desembre i el premi es lliurarà a principis de febrer si la situació sanitària provocada per la covid ho permet.