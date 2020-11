El teatre Conservatori de Manresa fa avui 142 anys

El 9 de novembre de 1878, el teatre Conservatori de Manresa obria portes amb una representació d'"Un drama nuevo" i la comèdia "La novia del general" de Joaquín Estébanez. D'això avui fa 142 anys en plena aturada de l'activitat escènica, en compliment de les mesures per frenar l'avanç de la Covid19. Però no tot està aturat a l'edifici, ja que en aquests moments estan molt avançats els treballs que l'Ajuntament de Manresa va iniciar el setembre passat per fer accessible i ampliar l'Espai 1522, i que deixaran a la vista una part més del claustre neoclàssic i que serviran també per recuperar les antigues taquilles del teatre, on s'habilitarà una sala que podrà donar servei tant al teatre com a l'Espai 1522.

Tot i no acollir ara mateix actes culturals, des que el 2016 que se'n va reformar el sostre i les llotges, és un equipament amb una activitat notable que, per exemple, el 2019 va acollir un total de 37 funcions amb 10.519 espectadors només de la programació estable i d'aproximadament 6.000 espectadors més provinents de lloguers de l'espai.

Els darrers aniversaris del teatre Conservatori

El 140è aniversari del Conservatori es va celebrar, entre d'altres, amb una visita dramatitzada per algunes de les dependències de l'edifici. L'acte, "Passat, present i futur de l'Edifici del Conservatori", amb pinzellades de música, teatre, dansa i projeccions comentades, va incloure un repàs de la trajectòria de l'edifici i també un estudi previ de l'arquitecte Pere Santamaria que posava les bases per a un futur Centre de les Arts Escèniques. Amb motiu del 141è aniversari, l'any passat, es va presentar el llibre "Teatre Conservatori, 140 anys d'emocions", un llibre de gran format que recull la història del teatre i tots els espais que l'envolten. La publicació, impulsada des de la Plataforma Amics del Conservatori, la signen els historiadors Francesc Comas i Joan Closas, el dinamitzador cultural Joan Morros i les periodistes Àngels Fusté i Rosa Clarena. El llibre es pot adquirir a les taquilles del teatre Kursaal, per internet a www.kursaal.cat i també està disponible a totes les llibreries de Manresa al preu de 35 euros. El teatre Conservatori també té un blog obert recordsdelconservatori.cat que incorpora material gràfic i records personals que no es van poder incloure al llibre.

Al Ple de desembre de 2018 es va aprovar per unanimitat, a petició de la plataforma Amics del Conservatori, que durant el mandat 2019-2023 l'Ajuntament encarregaria els estudis pertinents per valorar la viabilitat del projecte de convertir l'edifici en un Centre de les Arts Escèniques. El març de l'any passat es va organitzar una jornada de participació ciutadana per parlar del futur del Conservatori amb la participació de prop de 90 tècnics, artistes... les conclusions de la qual es van fer arribar a l'Ajuntament com a base per iniciar els treballs d'elaboració del Pla Director de l'edifici.