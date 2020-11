La Coral Cardonina muntarà un concert amb cançons enregistrades

El tradicional concert que la Coral Cardonina celebra cada any el mes de desembre (Memorial Josep M. Casafont), i que aquest cop compliria la seixantena edició, no es podrà realitzar tal i com estava previst per culpa de la pandèmia, que impossibilita la trobada de tots els cantaires per assajar. Per aquest motiu, i amb el desig de no faltar a la cita amb el públic encara que sigui a través del format digital, l'entitat fa una crida a la ciutadania perquè esculli les cançons que vol escoltar en el muntatge audiovisual que faran els especialistes del Cinema Amateur Cardoní i que s'emetrà a través de diverses plataformes.

La manera de participar en la confecció del concert és entrar (com a molt tard el 29 de novembre) a l'enllaç https://forms.gle/WSaqxcTWTMKmMCjDA on hi ha una llista de cent cançons representatives del repertori del cor cardoní, repartides en cinc grups: Marianes i espirituals negres; Polifòniques, clàssiques i sacres; Cants populars d'arreu; Tradicionals populars catalanes; i Nadales. Un cop a dins, cal marcar 3 temes de cadascun d'aquests àmbits, i les 15 més votades formaran part del concert.

A partir de l'arxiu d'enregistraments digitalitzats de les actuacions del cor, l'entitat Cinema Amateur Cardoní farà un muntatge amb les cançons escollides. "Si l'estat d'alarma ho permet, es preveu fer-ne una projecció oberta al públic a Cardona, prèvia a la seva emissió pel canal de televisió local i les xarxes socials a partir de la segona quinzena de desembre", indiquen des de l'entitat coral.

Des de l'inici de la pandèmia i el confinament, la Coral Cardonina ha dut a terme diverses accions per no perdre el contacte amb la ciutadania. Un cop proclamat l'estat d'alarma, el passat mes de març, l'entitat va editar i difondre a les xarxes socials tot un seguit d'actuacions realitzades en els darrers anys amb l'epígraf Que la música ens acompanyi. Per Setmana Santa, el cor va programar un cicle de concert en línia diaris, des del Dilluns Sant al Dissabte de Glòria.

Les dues iniciatives van totalitzar 40 hores de programació musical i van ser visualitzades per més de 5.000 usuaris. A partir del 30 de maig, i fins a primers d'agost, un grup de cantaires va solemnitzar cada setmana els oficis religiosos dedicats a les víctimes de la Covid-19 al municipi. L'últim concert de la Coral Cardonina va tenir lloc per la festivitat dels Sants Màrtirs de Cardona, el passat 18 d'octubre.