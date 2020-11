Gossos, Sara Roy i Strombers, entre els artistes que actuaran a «l'últim concert» a Stroika

Les sales de música de l'Estat, entre les quals Stroika de Manresa, amb la persiana abaixada des del març, denunciaran la situació crítica que viu el sector pel tancament per la covid-19 amb una acció conjunta el proper dia 18 de novembre.

Des de Cases de la Música s'han unit a la campanya per «celebrar el que podria ser l'últim concert de les nostres sales i els nostres espais culturals». En el marc d'aquesta iniciativa, les sales estatals, com la manresana, s'uniran en un concert gratuït i en streaming el 18 de novembre a les vuit del vespre, que «podria ser 'L'últim concert'», i que es podrà veure al web www.elultimoconcierto.com.

Aquest dimarts s'ha fet públic el cartell d'artistes que actuaran a la sala manresana el dia 18, entre els quals hi seran Arlet, Astrio, El Quinto Carajillo, Gossos, Jo Jet i Maria Ribot, Milenrama, Sara Roy i Strombers.

Una cinquantena de sales catalanes –com Apolo, Razzmatazz, Luz de Gas, Meteoro, Tablao Cordobés, Sidecar, Bóveda i Salamandra– han modificat, físicament o digitalment, les seves persianes amb l'etiqueta #elultimoconcierto #lultimconcert, on consta la data d'inauguració –Stroika ha complert aquest octubre una dècada– i l'any 2020 acompanyat d'un interrogant com a possible data de tancament.



Els altres concerts de Cases de la Música

Per l'escenari de la Sala Salamandra passaran Muchachito, La Pegatina, La Sra. Tomasa, Pirat's Sound Sistema, Manu Chao, 31FAM, La Plaga N11, Jack Dafons, Setaquehabla, Poorlan. A la Sala Clap s'hi veuran The Tyets, Ebri Knight, DJ Hochi, DJ Surda, PD Badabronx. A La Mirona hi seran Albert Pla, Els Amics de les Arts, Stay Homas, Josep Thió (Sopa de Cabra), Albert Fort (Orquestra Di-Versiones), El Pot Petit, Black Music Choir, Pelukas, Doble & Hug Sound, Elisma, Seventies, Rock per Xics, Neus Mar, Big Black Rhino, Les Anxovetes, SHÌ, Orquestra Maribel, DJ Joker i David Mauricio.