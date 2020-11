Amb guanyadors i en espera de la gala

L'any passat, els renovats Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, que promou i coordina Òmnium Bages-Moianès, van celebrar una 37a edició marcada per l'ambició: més entitats convocants, canvi de nom i gala pròpia. Un canvi de rumb del tot necessari que va suposar «un bon revulsiu», com explica Jaume Puig, membre de la junta de l'entitat, i que els va demostrar que l'alenada d'aire fresc, apostant per nous premis adreçats a la creació i amb un lliurament separat del Premi Bages de Cultura, havia estat un encert. Als nou guardons de l'any passat, aquest 2020 se n'hi va afegir un desè: el Premi Plàcido a la producció cinematogràfica, convocat i dotat per Cineclub Manresa. I ahir, els jurats de la 38a edició dels Premis Lacetània van fer públics els veredictes, amb la intenció de celebrar la gala de lliurament «de seguida que sigui possible», apunta Puig.

Abans de les últimes restriccions a les activitats culturals, la festa dels Lacetània s'hauria celebrat aquest dijous. La segona data proposada, la setmana que ve, tornaria a no ser factible si es manté la intenció del Govern de la Generalitat d'allargar les mesures per controlar la pandèmia. Així, la gala queda ajornada en espera que «les condicions sanitàries ho facin possible». En aquesta convocatòria s'han presentat una cinquantena de treballs, una desena més que l'any passat. Com el 2019, el premi que ha sumat més treballs ha estat el de Narrativa Jove i els menys concorreguts, els adreçats a «investigació i recerca», subratlla Puig. En la convocatòria dels premis hi participen l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Cultural El Galliner, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, La Crica i aquest diari.