Vuit grups denunciaran la situació de les sales en la campanya «L'últim concert?», a Stroika

Que ningú no s'esperi cap actuació convencional. No ho serà. Com no ho són des de fa vuit mesos. Sí un acte reivindicatiu per denunciar que «les sales de concerts estem vivint una situació crítica», explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa amb seu a la sala Stroika, tancada i barrada des del març.

La Casa de la Música de Manresa es va sumar, la setmana passada, a la campanya impulsada en l'àmbit estatal per la Plataforma de Sales de Concert de la qual forma part l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). La campanya s'ha batejat com «L'últim concert?» i vol ser una iniciativa per evidenciar «la situació de vulnerabilitat en la qual ens trobem» i que es visualitzarà en una acció conjunta i simultània de totes les sales, dimecres, 18 de novembre (20 h), a través de la pàgina web d'El Último Concierto.

A Manresa, els artistes que participen en la protesta són grups, explica Castellano, «vinculats a la Stroika, del nostre territori, per reivindicar, també, la feina de suport i promoció que portem a terme com a sala de concerts amb les bandes i solistes de la Catalunya Central». Es tracta d'Arlet, Astrio, El Quinto Carajillo, Jo Jet i Maria Ribot, Sara Roy, Strombers i Gossos, que fan un parèntesi en l'aturada per participar en la campa-nya: «és el moment d'estar al costat del sector», explica Natxo Tar-rés. A més dels grups de casa, també prendrà part en l'acció a Stroika Milenrama, de Sarrià de Ter.

La campanya vol visualitzar, online, perquè d'una altra manera no ho poden fer, «la nostra situació perquè s'entengui», subratlla Castellano. La de dimecres no serà una cita «per al gaudi» sinó per a la «denúncia», apunta. En total, les Cases de la Música de Manresa, l'Hospitalet, Salt i Mataró han convocat per a la campanya una cinquantena d'artistes.

El sector té clar que la causa del tancament l'ha propiciat el coronavirus però l'ha agreujat «la manca d'acció i voluntat política de l'administració». Un dels objectius és equiparar l'activitat de les sales de concerts a la de la resta d'equipaments culturals com cinemes i teatres perquè, quan les condicions epidemiològiques ho permetin, puguin obrir complint amb les mateixes mesures sanitàries que estableixen els protocols de les arts escèniques. De fet, a les sales, espais culturals i d'oci nocturn, no se les ha deixat obrir ni reformulant la seva llicència.

Dijous passat, una seixantena de professionals del món de la cultura de Manresa i comarca van reivindicar amb una concentració que l'administració apliqui mesures per ajudar un sector molt afectat per la pandèmia.