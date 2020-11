La Pobla de Lillet recupera els 231 exemplars del setmanari El Llobregat

231 números digitalitzats del setmanari El Llobregat a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet. És la donació que ha fet la família Galderic Safont a l'arxiu del municipi de l'Alt Berguedà, que no tenia cap exemplar d'aquesta publicació de premsa local i comarcal que es va editar en català a la Pobla entre el 1931 i el 1935. Ramon Miquel Safont, un berguedà que es dedica a la recerca de material antic amb l'objectiu de salvaguardar aquest patrimoni, va fer lliurament, ahir al migdia, dels 231 números a l'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, i a l'arxiver municipal, Albert Rumbo.

Els exemplars no són originals. Ramon Miquel Safont els va trobar «fotocopiats» i ell mateix el va «escanejar» amb la intenció de «fer-ne donació de tota la col·lecció digitalitzada, que va del número 1 al 231. Jo no m'ho esperava, però a l'arxiu municipal no tenien cap còpia d'aquesta publicació». L'Ajuntament de la Pobla ha rebut amb satisfacció una donació que permet fer créixer els recursos històrics de què disposa el poble. «Li donem molt valor ja que ens suposa poder ampliar l'arxiu amb una publicació que es feia aquí a la Pobla. Li estem molt agraïts al Ramon ja que és una sort que gent com ell faci aquesta tasca de recopilar aquests elements històrics que sinó es perdrien. La gent no és conscient del valor que tenen», explicava ahir Enric Pla, batlle de la Pobla de Lillet.

«El Llobregat» va ser un setmanari d'informació municipal i comarcal que es va publicar a la Pobla de Lillet del 1931 al 1935. Albert Rumbo, arxiver municipal, afirma que la donació té una gran importància ja que «és la publicació més antiga i més longeva que va tenir la Pobla de Lillet, i repassant els seus números ens podem informar del dia a dia de tot el que passava en aquest període que va des de l'esclat de la República fins l'any abans de l'inici de la Guerra Civil». A El Llobregat s'hi poden trobar notícies diverses, successos, poemes, el full parroquial amb els naixements i les morts i també articles d'opinió.