La Fundació Palau acull una retrospectiva del fotògraf Ferran Freixa

La Fundació Palau de Caldes d'Estrac (Maresme) ha inaugurat aquest dissabte una gran exposició monogràfica dedicada al fotògraf Ferran Freixa (Barcelona, 1950). La mostra repassa els temes i motius que l'artista ha treballat més durant la seva carrera professional, marcada per la precisió en l'enquadrament, l'equilibri en la composició, i els jocs de llums i ombres. Un dels atractius de l'exposició és la sèrie Maresme, un seguit de fotografies inèdites que Freixa ha fet en els darrers tres anys a Caldes d'Estrac i Sant Vicenç de Montalt, on resideix actualment. Ferran Freixa. Passat i present ocupa les tres sales d'exposicions temporals de la Fundació i es podrà visitar fins al 21 de març de 2021.

En aquesta sèrie d'instantànies més recents, hi ha imatges d'indrets del seu entorn més proper, com l'Hotel Estrac o Can Cabanyes, a Caldetes, així com el jardí de la casa de la mare de l'artista a Sant Vicenç, que és la seva residència actual. La directora de la Fundació Palau, Anna Maluquer, explica que les darreres fotos estan fetes aquest darrer estiu

La mostra també dedica un espai a les fotografies que Freixa va fer al Gran Teatre del Liceu després de l'incendi de 1994, mentre els operaris treballaven netejant l'interior. I també es poden veure sèries de fotografies de botigues, hotels i restaurants d'arreu.

La quarta temàtica de la mostra són les colònies tèxtils de Catalunya, amb imatges del patrimoni industrial del Berguedà, Osona, el Ripollès o el Bages que, després d'anys en desús, ha estat devorat per la natura. L'exposició està comissariada per Carme Masià.



Un referent de la segona avantguarda

Ferran Freixa és un dels referents de la segona avantguarda de fotògrafs catalans dels anys setanta. Ha exposat a Europa, EE.UU i Àsia i la seva obra és present als fons del Reina Sofia, el MNAC o l'IVAM. Està especialitzat en la fotografia d'arquitectura

Va estudiar dibuix i pintura a Barcelona entre el 1965 i el 1968, però va començar a fer fotografies durant aquells anys. El 1969 va obrir el seu primer estudi de fotografia i disseny gràfic. Uns anys més tard es va especialitzar en la fotografia d'arquitectura i interiorisme.

"És una persona molt humil, però és un gran fotògraf amb una gran càrrega poètica", destaca la directora de la Fundació Palau. Maluquer en destaca, sobretot, aquesta devoció de Freixa pels "paisatges casolans" i per "l'arquitectura sense vida aparent" que permet "desplegar la imaginació".