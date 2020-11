La santfruitosenca Mireia Noguera participa al Zoom amb una sèrie d'abast internacional

Mireia Noguera (Sant Fruitós de Bages, 1992) i Marta Vives (Igualada, 1988) són les creadores de La Treintena, sèrie que competeix a la secció oficial del Zoom. L'igualadí Festival de Continguts Audiovisuals de Catalunya enguany se celebrarà de forma completament virtual del 24 al 29 de novembre. La Treintena competirà, en l'apartat de ficció, amb sis produccions més : Buga Buga (Espanya), Ein Dorf wehrt sich (Alemanya/Àustria), Emre (Turquia), Lockdown (Països Baixos), No quiero estar sin ti (Colòmbia) i Permette? Alberto Sordi (Itàlia).

La Treintena és una sèrie que Noguera, directora i coguionista, qualifica com «un drama acollidor» i que consta de sis capítols de 12 minuts. Ja s'ha estrenat a Amèrica Llatina i als Estats Units a través de la plataforma WIX, però té pendent per d'aquí a un mes o un mes i mig la distribució a Espanya i, per tant, es presenta al Zoom en primícia. La producció, a càrrec d'Espotlight Media i Legendary Global, es va escriure, produir i rodar en ple confinament, amb un equip molt reduït. Cadascú treballava des de casa seva traient el màxim partit de les noves tecnologies, i la coordinació es feia a través de videotrucades.

La sèrie, amb la música del manresà Miquel Coll, narra la vida de quatre amigues, cadascuna amb els seus conflictes, a punt de complir els trenta anys, i s'ambienta en el context del confinament pel coronavirus a Barcelona. La Treintena la protagonitzen la igualadina Marta Vives –autora de la idea original i també coguionista–, Paula Malia, Marta Castellote, Mireia Oriol, David Solans i Uri Vila. A més, té sis cameos de famosos: José Corbacho, Sílvia Abril, Samanta Villar, La Terremoto de Alcorcón...

Noguera, que va començar com a assistent del director manresà David Victori i, entre d'altres, ha dirigit els curts Centrifugado i Nunca te dejé sola i la sèrie Comando Squad (ATRESPlayer), presenta ara el seu primer projecte d'abast internacional. Explica que, deu minuts després que les presentessin els seus agents, ja es van posar a treballar en el guió de la sèrie amb la igualadina Marta Vives.

La sèrie es va escriure, rodar i muntar en un mes i mig: «Va ser una bogeria!». Per tirar endavant el rodatge, es va enviar a casa de cada actor un equip «d'eines tecnològiques i trípodes» perquè es gravessin ells mateixos amb un iPhone. Noguera donava les indicacions a través de la plataforma Zoom. «Tot el dia estàvem junts, però a través de la pantalla. Va ser molt guai, però feia pena no poder compartir físicament el projec