Bernat Bozzo és el nou president de Foto Art Manresa

L'entitat Foto Art Manresa va decidir en la seva darrera assemblea de socis nomenar Bernat Bozzo com a nou president, en substitució de Josep Brunet. Els altres càrrecs de la junta directiva són per a Jordi Alavedra (vice-president), Sergi Baró (secretari) i Josep Brunet (tresorer). Com vocals queden Miquel Cortadella, Felip Freixanet, Toni Galera, Jordi Martínez, Miquel Martínez, Ramon Mompó, Josep M. Perostes i Noemí Roman.

Foto Art Manresa es dedica a fomentar i divulgar l'afició per la fotografia, i té la seva social al Casal de les Escodines, on periódicament hi programa exposicions tant dels treballs dels seus associats com d'altres autors amb projectes interessants. Així mateix, l'entitat també col·labora periòdicament en iniciatives culturals que se celebren a la ciutat com el festival literari Tocats de lletra i el cicle Vi_suals.