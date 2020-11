El Casal de Calaf renuncia a tirar endavant unes funcions que aplegaven uns 3.000 espectadors

No ha estat una decisió fàcil, però el Casal de Calaf ha acabat assumint que enguany no podran tirar endavant els Pastorets, un espectacle popular que organitzen des del 1925 i que, en les versions d'adults i infantil, implica més de 300 persones. Les funcions, que s'allargaven a tots els diumenges de gener, aplegaven entre 2.000 i 3.000 espectadors i comportaven una bona part dels ingressos de l'entitat.

Abans de tirar la tovallola, es van explorar diverses opcions, «però era molt complicat, perquè en les dues versions hi surt molta gent. Tot i només comptar amb els personatges amb paper, sense tramoistes i sense efectes especials, ens passàvem del màxim de 20 persones i, llavors, això ja no eren els nostres Pastorets.

Per això, sabent-nos molt greu, vam dir que aquest any faríem una altra cosa», exposa Francesc Latorre, responsable de Comunicació de la junta del Casal de Calaf. Per això, amb els actors dels Pastorets es prepara enguany el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que es representarà per Cap d'Any. Per Sant Esteve es proposa un contacontes i per Reis la projecció d'una pel·lícula. Latorre destaca que «tothom ha entès la decisió perquè a Calaf, amb un augment important de positius, la gent està molt sensibilitzada».

Totes les activitats es duran a terme a la Sala Folch i Torres amb entrades numerades i prèvia reserva on-line a: https://entrades.casaldecalaf.cat/ o una hora abans de cada espectacle a les taquilles del Casal.