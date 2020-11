Joan Soler Playà, enòleg manresà, rebrà el Premi Bages de Cultura 2020

L'enòleg manresà Joan Soler i Playà és el nou Premi Bages de Cultura 2020. El guardó instituït per Òmnium Bages-Moianès es lliurarà excepcionalment a l'Espai Plana de l'Om, en un acte coorganitzat amb l'Ajuntament de Manresa, tan bon punt les condicions sanitàries ho facin possible.

Soler serà distingit amb el màxim guardó que atorga l'entitat cultural en la seva 38a edició per la seva "vinculació amb el territori i els vins produïts al Bages, la promoció de la nostra identitat vinícola, l'aposta pel cultiu i la recuperació de varietats pròpies, el lideratge en el projecte Can Serra dels Exibis, que segueix els preceptes de l'agricultura ecològica i biodinàmica, i la recuperació de varietats antigues autòctones com la Mandó i la SumolI". Així mateix, el jurat considera destaca la implicació del guardonat en "la implicació en la promoció d'activitats d'enoturisme com ara el patrimoni de les tines i la pedra seca".

Joan Soler i Playà va néixer a Manresa, l'any 1971. Enginyer tècnic agrícola i màster en Viticultura i Enologia per la UPC, ha estat director tècnic de Bodegues Roqueta SA i Abadal, de 1996 a 2009, any en què comença a exercir de consultor de viticultura i enologia. Actualment és director tècnic i soci dels cellers Can Serra dels Exibis i Cellers Underground. Membre fundador de la Confraria dels Vins del Bages (1998), ha estat vocal tècnic del Consell Regulador de la DO Pla de Bages des del 1998 i l'any 2015 en va ser elegit president.

En l'àmbit de la docència, ha estat professor d'Enologia i Viticultura en el màster organitzat per la FUB i l'INCAVI (cursos 2008, 2009, 2011 i 2012), professor d'Enologia al màster de Comunicació Gastronòmica a la UVIC (cursos 2007 i 2009), col·laborador en jornades de tast de vins de l'escola CETT de gastronomia a Barcelona i en la formació en sommelieria al casal d'infants del Raval, professor habitual de cursos de poda, viticultura i desenvolupament del món rural i de Viticultura i Enologia ecològica a l'Escola Agrària de Manresa (2011 i 2012), i professor de cursos de tast de vins per l'INCAVI (1992-1995).

Col·laborador de les revistes Descobrir Cuina i Cupatges i del Dossier Agrari de la varietat Picapoll (IEC), ha participat en programes de COPE Manresa i Ràdio Manresa, i també en El Suplement de Catalunya Ràdio, en la secció Laboratori de maridatge emocional, amb el músic manresà Natxo Tarrés, on es combinaven vins i música amb temes d'actualitat.