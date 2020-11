L'estrena d'«Altafulla: Tot és possible» al Kursaal s'endarrereix fins al 27 de desembre per la covid-19

L'estrena d'«Altafulla: Tot és possible» al Kursaal s'endarrereix fins al 27 de desembre a les 18 h per no comprometre les mesures sanitàries vigents a l'espera d'una millora pel que fa a les restriccions d emobilitat per aquestes dates. En un principi l'estrena havia de tenir lloc el divendres 18 de desembre, però finalment s'ha decidit canviar per precaució. Les entrades adquirides no perden la validesa i l'equip de la sèrie i el teatre Kursaal informaran d'aquest canvi de manera nominal per tal que ningú es perdi l'esdeveniment.

Tot i això, les entrades segueixen disponibles a la web del teatre Kursaal i malgrat les adversitats del moment, ja s'ha omplert més de la meitat de l'aforament.



La sintonia d'«Altafulla: Tot és possible»

La sintonia de la sèrie s'estrenarà el pròxim diumenge 22 de novembre a les xarxes socials de la pròpia sèrie: @altafullalaserie, coincidint amb Santa Cecília, considerada la patrona dels músics.

Quatre instrumentistes, un compositor, una veu i un editor és l'elenc que ha fet possible la sintonia que obrirà els diferents capítols d' "Altafulla: Tot és possible". Una sintonia amb una pinzellada de rock encapçalada per la guitarra, un punt nadalenc que només l'orella experta podrà copsar al vol, el mar "tranquil, però que quan s'agita ho remou tot" i una atmosfera gran són quatre dels ingredients que Josep Haro ha incorporat a la seva composició.

La sintonia, que "convida que passi alguna cosa", té una primera part que atrapa amb facilitat i una tornada "potent amb cors i més instrumentació"; finalment, una petita finta a la convencionalitat en l'harmonia evoca el joc d'emocions de la sèrie. Tot i que habitualment Josep Haro compon temes instrumentals, aquesta nova experiència l'ha portat a escriure una lletra "una mica oberta" que Àuria Franch, amb qui treballa sovint, fa sonar amb solidesa i tendresa alhora.

Tot plegat enmig del so còmplice i amic de les guitarres a càrrec d'Arnau Martín, el baix de Josep Junyent, la bateria a mans de Jordi Junyent i els teclats a càrrec del mateix Josep Haro. Editat i mesclat per Oriol Puig. L'encaix amb la imatge i el grafisme corresponent ha anat a càrrec del muntador de la sèrie Antoni González Gilabert i el talonatge de color és obra de l'estudi Apolinart de Barcelona.