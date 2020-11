El poeta valencià Francisco Brines guanya el Premi Cervantes 2020

Franciso Brines (Oliva, 1932), ha rebut el Premi Cervantes 2020 que atorga el Ministeri de Cultura com a reconeixement a la seva trajectòria. El poeta s'ha fet amb un guardó considerat el més prestigiós de les lletres castellanes, i que està dotat amb 125.000 euros. No és el primer gran reconeixement que rep l'autor valencià, que ja l'any 1986 va recollir el Premi Nacional de Literatura concedit pel Ministeri de Cultura. Entre la seva obra publicada destaquen títols com 'El otoño de las rosas', 'La última costa', 'Para quemar la noche' i 'Entre dos nadas'. Brines succeeix en el palmarès del Cervantes a Joan Margarit, guanyador l'any passat, i que enguany ha format part del jurat. L'acte de lliurament se celebrarà el 23 d'abril del 2021.

L'anunci del Premi Cervantes 2020 l'ha fet aquest dilluns el Ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. El jurat del guardó, que concedeix aquest ministeri, el formen un membre de la RAE, els dos darrers guanyadors del guardó, un membre de les acadèmies de la llengua espanyola d'Amèrica i les Filipines, dos representants del periodisme cultural proposats per les associacions de la premsa, el director de l'Instituto Cevantes, Luis García Montero, i el mateix ministre Rodríguez Uribes.

Franciso Brines forma part de la segona generació de la postguerra i va pertànyer al grup conegut com la 'Generació del 50', tot i que ell no es va endinsar en la poesia social. Membre de la Real Academia de las Letras (RAE), les seves obres més destacades són 'El otoño de las rosas', 'La última cosa', 'Las brasas', 'Yo descanso en la luz', 'Para quemar la noche', 'Jardín Nublado' i 'Entre dos nadas'.

El valencià entra d'aquesta manera a forma part del selecte grup d'autors en llengua castellana que han rebut el Cervantes des de la seva institució el 1974, entre els quals hi ha Rafael Alberti, Octavio Paz, María Zambrano, Miguel Delibes, Ana María Matute, Eduardo Mendoza i, el més recent, Joan Margarit (2019).

Precisament, la cerimònia d'entrega del Premi Cervantes 2019, concedit a l'escriptor català, també s'hauria d'haver celebrat el 23 d'abril d'enguany -com mana la tradició del guardó- però per causa de la crisi sanitària l'acte es va ajornar i encara no s'ha celebrat.