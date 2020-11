El Documental del Mes recupera aquest cap de setmana «Honeyland»

El Documental de Mes recupera en versió online "Honeyland". La programació del cicle que coordinen Manresana d'Equipaments Escènics i CineClub, projectarà aquest mes el documental sobre l'última dona recol·letora d'abelles d'Europa. Per accedir-hi cal emplenar un formulari (cliqueu aquí), a través del qual es rebrà un codi per accedir al visionat del documental, que estarà vigent durant 3 dies, aquest proper divendres, dissabte i diumenge -20, 21 i 22 de novembre- a través d'aquest enllaç





Els directors i l'argument

El Documental del Mes

Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov són els directors d'un documental macedoni del 2019 protagonitzat per Hatidze, una dona prop de la cinquantena d'un petit poble a Macedònia que cria colònies d'abelles en uns cistells fets a mà que deixa amagats entre les roques. Sense protecció ni ajuda, és capaç d'amansar-les per poder extreure la mel i vendre-la a la capital. Tot és idíl·lic fins que, de cop i volta, nous veïns s'instal·len prop de les arnes, destorbant la seva pau i la de les seves abelles. Així com les abelles obreres passen tota la seva vida cuidant de l'abella reina, Hatidze ha compromès la seva pròpia vida a cuidar de la seva mare, amb la qual viu en una cabana. La intrusió dels nouvinguts, una família amb set nens sorollosos acompanyats de 150 vaques, provocarà un conflicte que podria destruir la forma de vida d'Hatidze per sempre.El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar la presència del documental europeu a les pantalles cinematogràfiques. La selecció de documentals la realitza un comité de selecció de Paral·lel 40