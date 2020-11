La 28a Mostra Internacional de Films de Dones arriba a la Conca d'Òdena

La Conca d'Òdena participa en la 28a Mostra Internacional de Films de Dones amb tres pel·lícules que es podran veure online els dies 21 de novembre, 28 de novembre i 5 de desembre. La primera serà "Lo que dirán" (dia 21), de Nila Núñez; la segona(dia 28) "Ojos negros", de Marta Lallana i Ivet Castelo i la darrera (dia 5) "Les resilients de Cristina Madrid. La inscripció és gratuïta i hi haurà 24 hores per veure cada pel·lícula. Per a inscripcions, cliqueu aquí



21 de novembre: "Lo que dirán" (2017), de Nila Núñez

"El meu pare hi és: a les nou a casa. El meu pare no hi és: a les dotze a casa". Dues adolescents, entre riures de rebel·lia i amistat, parlen del seu dia a dia i de les seves opcions vitals d'una manera totalment franca i esvalotada, fent miques els prejudicis islamòfobs del seu voltant i celebrant que a elles els és igual "el què diran". Opera prima fruit del Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu de la UAB.



28 de novembre: "Ojos negros" (2019), de Marta Lallana, Ivet Castelo

Paula, una noia de 14 anys, ha de passar l'estiu al poble d'Ojos Negros, amb la seva tia i la seva àvia a les quals gairebé coneix. Allà descobreix les tensions familiars que es destapen arran de la malaltia de la seva àvia. Intentant escapar d'aquesta atmosfera asfixiant coneix a Alicia, una noia de la seva edat amb qui estableix una intensa amistat. Al final de l'estiu Paula intuirà el que significa fer-se gran.



5 de desembre: "Les resilients" (2019), de Cristina Madrid.

"Les resilients" és un documental que mostra, a través de quatre bandes formades majoritàriament per dones, una part de l'escena musical feminista que està brotant en els darrers temps a Catalunya i a Espanya. Es tracta d'un retrat a través de la mirada de quatre bandes o artistes que formen part d'aquesta escena: el folk de Roba Estesa, el hip-hop de Tribade, el soul de The Sey Sisters i el jazz electrònic de Clara Peya. El film vol descobrir aquests nous brots culturals que donen resposta a la històrica absència de dones damunt dels escenaris. La nova música que brota com flors després d'un incendi.