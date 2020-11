El circ treballa per arribar a pobles i ciutats de Catalunya aquest Nadal malgrat la pandèmia

El món del circ treballa aquests dies portes endins i amb la mirada posada al Nadal, unes dates sempre marcades en vermell al seu calendari. A l'espera de l'inici de la represa cultural, previsiblement a partir de la setmana vinent, clàssics com el Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris, la família del Circ Raluy Legacy (al Moll de la Fusta) i el Gran Circ de Nadal de Girona, entre altres, esperen que la tornada sigui sostinguda per poder aixecar carpes i telons durant el període nadalenc. La iniciativa 'Pobles de circ', la gira de la Producció Nacional de Circ 'Estat d'emergència' i el 14è Circ de l'Any al CC de Terrassa també segueixen endavant, mentre es manté la incertesa sobre el Circo Smile, un altre clàssic del circ en carpa.

Els espectacles de circ són una tradició no oficial de les festes de Nadal. Per això, "com la resta de gremis que treballen fort aquestes dates", companyies i festivals confien que l'evolució de la pandèmia i les restriccions no els impedeixin actuar en aquesta època. "Si no fóssim optimistes ja hauríem tancat", confessa Louisa Raluy, néta del fundador de l'històric circ i artista d'una de les seves actuals escissions, el Circ Raluy Legacy.

Els Raluy s'alternen cada any per Nadal al Moll de la Fusta, i enguany li toca al Raluy Legacy. A mitjan desembre s'instal·laran a Barcelona amb l'espectacle 'Todo LoCura', estrenat després del confinament i que ara es troba aturat a Girona per les actuals restriccions a l'activitat escènica. La pandèmia ha limitat la participació de convidats internacionals i els protagonistes són principalment els membres estables de la companyia. Per la mateixa raó, l'espectacle s'ofereix "compactat", sense l'habitual pausa per evitar el moviment i la interacció del públic. L'aforament serà "el que marquin les autoritats", assumeix l'artista tot apuntant que des que van tornar a la carretera "no han tingut cap cas de contagi entre el públic ni a la companyia; és un lloc segur".

25è Circ d'Hivern a l'Ateneu Popular de 9 Barris

També a Barcelona, l'Ateneu Popular de 9 Barris ja ultima la 25a edició del seu Circ d'Hivern, a la qual no han volgut renunciar malgrat les incerteses del moment. La producció d'aquest any és 'Fins i tot la foscor (Even the Darkness)', un espectacle de circ contemporani en mans de Philine Dahlmann i Eva Ordóñez que parla de la història cultural i religiosa d'occident des d'un llenguatge tragicòmic.

A l'Ateneu treballen amb la previsió que els permetran omplir el 50% de l'aforament (150 persones), i no es plantegen fer més d'un passi al dia per l'exigència física que l'espectacle suposa als artistes. Per mirar de fer rendible la producció afegiran algunes dates al calendari habitual i, com a novetat, proposaran als espectadors que facin una aportació solidària més enllà dels 12 euros que costa l'entrada.

Pel que fa a la celebració dels 25 anys del Circ d'Hivern, la crisi sanitària ha trastocat els diversos actes i una programació estesa que preparaven des d'abans del confinament. De tot plegat, s'ha salvat el projecte d'arxiu audiovisual de tots els circs d'hivern, que s'estrenarà en línia al web de l'Ateneu aquest desembre, i també una sèrie de materials audiovisuals que estan preparant per mostrar històries del circ.

El Gran Circ de Nadal torna a Girona

D'altra banda, la Circus Arts Foundation també tirarà endavant la 7a edició del Gran Circ de Nadal al Pavelló de Fontajau de Girona. La producció d'enguany s'anomena 'Adrenalina', i arribarà del 25 al 29 de desembre a la ciutat, també amb un 50% de l'aforament però amb el doble de representacions. No hi haurà, tampoc, ni entreacte ni servei de bar.

Tot i els contratemps de la pandèmia, el seu impulsor, Genís Matabosch, destaca que enguany els ha beneficiat la suspensió de bona part dels circs de Nadal a Europa Central, en el sentit que han pogut incorporar una sèrie de grans atraccions que normalment estan compromeses i que "solen figurar de caps de cartells i han guanyat alguns dels festivals de circ més importants del món".

'Circusland' obrirà portes a Besalú

El mateix Matabosch és l'impulsor del projecte Circusland, Palau Internacional del Circ a Besalú, un equipament que segons avança l'empresari s'ha d'inaugurar "en les setmanes vinents". Es tracta d'un equipament patrimonial sobre les arts del circ, "el major d'Europa" segons Matabosch. Així doncs, també per Nadal es podrà visitar "un dels majors arxius que existeixen sobre aquestes arts: desenes de vestits, cartells, escultures, cartells, gravats, que s'exposaran per primera vegada a la història en la majoria dels casos", al municipi de la Garrotxa.

Quatre 'Pobles de circ'

Enguany el circ arribarà també fins a places poc habituals, en aquest cas gràcies a Pobles de Circ, una de les mesures incloses al Pla d'Impuls del Circ del Departament de Cultura i l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC). Després de l'estiu, les anul·lacions sofertes pel tancament de l'activitat escènica han fet que gran part de la programació es concentri, precisament, en el mes de desembre. Així, els municipis de Sort, Prats del Lluçanès, Ulldemolins i Bellver de Cerdanya acolliran un o més dels espectacles i tallers en cartera, a càrrec de companyies com Planeta Trampolí, l'espai de circ Ntlades, cia Sonríexnarices o La Cirquestra.

A més, la primera Producció Nacional de Circ, 'Estat d'Emergència', estrenada al Festival Grec, reprendrà també aviat la seva gira. Si no hi ha contratemps, té programades actuacions a Olot, (el 19 de desembre), a Badalona (el dia 20), a Lleida (per Sant Esteve) i a Vilafranca del Penedès (el 10 de gener del 2021).

I encara una altra opció –entre les moltes que es preparen- per gaudir del circ aquest Nadal és la nova edició del Circ de l'Any – Cabaret Tub Mateix!, amb funció única al Centre Cultural de Terrassa el 3 de gener. Aquesta és ja la catorzena edició d'un projecte de circ sorgit de l'associació autogestionada Tub d'Assaig. En aquesta producció hi conviuen disciplines com l'acrobàcia amb teles, els equilibris, malabars, bàscula, clown i cèrcol aeri.

Escenari obert

Altres clàssics circenses que a hores d'ara no han concretat si oferiran espectacle per Nadal són, entre altres, l'espai de creació i programació artística professional Carpa Revolució, de Sant Pere de Ribes. El seu darrer espectacle en cartera, 'Cabaret: Save The Circus', estava programat pel 20 de novembre i segueix a la venda, malgrat que almenys fins al dia 23 d'aquest més no és previst que s'autoritzi la represa de l'activitat cultural. Per la seva banda, el circ ambulant de llarga tradició Circo Smile encara no sap segur si actuaran aquest Nadal a Catalunya, segons l'APCC.

El confinament, les restriccions d'aforaments, i la nova suspensió de funcions per les restriccions ordenades des del Govern han convertit el 2020 en un any molt complicat per als professionals del circ. Per això sis dels principals circs en carpa de Catalunya (entre els quals l'Smile) van requerir a l'octubre als Ajuntaments l'exempció del pagament de taxes per ocupació de via pública a les carpes durant el període de reactivació econòmica postcovid. Des de l'APCC, a més, s'ha criticat que "molts Ajuntaments" hagin aplicat aquesta exempció per a les terrasses dels bars mentre empreses culturals com les carpes de circ han seguit pagant.