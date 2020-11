5.888 empreses culturals es van acollir als ERTO en el primer semestre del 2020

Un total de 5.888 empreses culturals i 52.997 empleats es van acollir als ERTO en el primer semestre del 2020, segons dades recollides pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), que va lliurat ahir al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, l' Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2019. L'estudi asse-nyala que els sectors editorial, discogràfic i dels videojocs van registrar una tendència a l'alça l'any passat, mentre la quota de pantalla del cinema català va patir una «acusada caiguda». L'informe resumeix les dades relatives al sector cultural el 2019 i avança també algunes xifres dels primers mesos del 2020, els bons resultats inicials del qual van canviar dràsticament després de les restriccions motivades per la covid, que van afectar especialment la cultura.

Així, durant el mes de gener de 2020, les empreses van aconseguir una facturació de 45 milions d'euros en un gran inici d'any que superava una mitjana de mesos anteriors que es situava entre 37-40 milions de facturació. Però després del primer confinament, aquesta xifra va caure en picat fins als 8 milions d'euros en el moment més crític per al sector, el mes d'abril.

A final de juliol -quan es va tancar l'informe- la facturació de les indústries culturals s'havia recuperat lentament, fins a arribar als 25,4 milions, una xifra encara lluny de la facturació mitjana en aquest sector. Una de les conseqüències d'aquesta caiguda ha estat el descens de les afiliacions a la Seguretat Social: al juny de 2020, les empreses culturals van perdre un 8,7% d'afiliats respecte de desembre de 2019, davant el 3,6% de pèrdua de afiliats en el total de el sector empresarial català.



53.000 treballadors afectats

A l'inici del primer confinament, un total de 4.816 empreses culturals es van acollir a la situació d'ERTO, amb 43.927 empleats afectats. A inici de juliol, aquestes xifres havien augmentat considerablement, fins a arribar a 5.888 empreses i 52.997 treballadors el que indica que, un cop acabat el confinament, el sector cultural seguia tenint dificultats extremes per aconseguir la normalitat.

4.000 concerts cancel·lats

Fins al setembre es van cancel·lar aquest any més de 4.000 concerts, amb unes pèrdues d'ingressos estimades en més de 40 milions d'euros, segons dades aportades des del sector privat per l'Acadèmia Catalana de la Música. Les sales de concerts, de fet, porten tancades des del març. A més de les cancel·lacions d'aquest any, actualment el 70 % dels músics no tenen cap concert contractat o emparaulat per a l'any que ve. L'informe també reporta de la pèrdua del 65% dels ingressos del sector discogràfic i dels ingressos no percebuts de març a juny per part de les escoles de música de titularitat privada, que s'estimen en 725.000 euros.

Cinemes i teatres

Mentre el Gremi de Cinemes de Catalunya va avisar a l'inici del confinament que a cada setmana de tancament les sales deixaven de facturar 450.000 euros, recentment el sector teatral de la ciutat de Barcelona va avaluar les pèrdues en 30,5 milions d'euros i 850.000 espectadors menys respecte a la temporada anterior, amb més de 5.300 funcions cancel·lades de 510 espectacles.

Liceu i Palau de la Música

També les pèrdues d'ingressos dels principals equipaments culturals a causa de la cancel·lació de la programació són milionàries, encapçalats pel Gran Teatre de Liceu i el Palau de la Música Catalana, amb més de 10 milions cadascun. L'Auditori de Barcelona s'acosta als 5 milions de pèrdues i la Fundació Gala-Salvador Dalí i la Fundació Joan Miró superen els 4 milions cadascuna. Les del MNAC i les de TNC s'apropen als 2 milions, mentre el MACBA o el Teatre Lliure s'aproximen al milió i mig.

Plataformes: oportunitat

Malgrat l'acumulació de dades negatives, el CoNCA indica que els sectors amb continguts digitalitzats han trobat una oportunitat durant la pandèmia per consolidar els seus productes en els hàbits culturals, com les plataformes de continguts audiovisuals. Així, el nombre d'abonats de les grans plataformes audiovisuals sota demanda s'ha incrementat el 52%: Netflix ha arribat als 2,7 milions d'abonats, Amazon Prime, als 1,2 milions i HBO, als 639.000.

En el moment de tancament de l'informe, els membres de la plataforma espanyola Filmin havien augmentat entre un 10 i un 15% des de l'inici de la pandèmia i les visualitzacions un 70%. En aquest sentit, el 62% dels catalans estan subscrits a algun portal de continguts audiovisuals, una xifra que va en augment i que certifica la consolidació de les transformacions per la digitalització.

Llibres electrònics

En la mateixa línia, la demanda de llibres electrònics s'ha incrementat un 410% respecte del mateix període del 2019 i la seva facturació va augmentar un 269% aquest mes d'abril passat sense Sant Jordi al carrer respecte al mateix mes de l'any anterior.