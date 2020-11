Una policia milionària busca criminals

És Montse Cabanas a la vida real i Maria Sardans quan viatja per Europa perseguint criminals a tort i a dret. Veïna de Puig-reig (1967), dirigeix una empresa de moda i complements i a les hores mortes dels darrers anys ha tret punta a una idea: què passa pel cap a l'hereva d'una gran fortuna quan el seu matrimoni se'n va en orris? Doncs que es fa mossa d'esquadra. Un inici suggestiu per a L'àngel negre, un debut en la novel·la d'intriga policíaca que avui es presenta a Manresa en un acte a la llibreria Parcir que moderarà el periodista de Regió7, i company de gènere literari, Jordi Agut.

«Fa anys, per qüestions professionals vaig conèixer una persona que és una celebritat», comenta Sardans, el pseudònim que Cabanas utilitza per no barrejar feina i plaer: «Era una bona persona, un noi equilibrat, estava més centrat ell que el seu entorn, sabia veure les coses tot i ser de família rica». Ara fa molt que no en sap res, però aquell perfil va anar madurant al seu interior com un personatge de novel·la. Fins que es va concretar en la figura de Valentina Palau Pi i Blanquerna, multimilionària i, alhora, policia sense galons. Un soldat ras, una anomalia.

Si aquest punt de partida de la novel·la els descol·loca i els obre la gana, no faran curt amb la resta de L'àngel negre, que ofereix emocions a un ritme a estones frenètic i amb uns protagonistes que inicien la investigació d'un crim a la comarca d'Osona i acaben voltant per mig continent. «Els altres personatges són inventats», matisa.



Multimilionària i inquieta

Sardans explica que «quan veig una sèrie o llegeixo una novel·la, el que em crida l'atenció és que el protagonista sigui carismàtic i que la seva personalitat evolucioni, que es vegi com els canvis l'afecten». La Valentina és l'hereva d'un imperi empresarial a qui el fracàs matrimonial destarota profundament. I, per sortir de l'atzucac vital i emocional, decideix entrar a l'Escola dels Mossos d'Esquadra. Un canvi radical i un joc argumental que l'autora admet que és «arriscat» però que té la virtut de posar sobre la taula una trama que no deixa anar el lector fins al final. «Vaig donar moltes voltes al tema, però vaig tirar endavant perquè la particularitat biogràfica de la Valentina permet a la investigació arribar a llocs on els Mossos per si sols no hi arribarien», afegeix. «El personatge de la Valentina és tan important com la trama de la novel·la», afirma Sardans: «I, a més, m'ajuda a assentar els altres personatges». Un treball de traç psicològic rellevant tant per a L'àngel negre com per a la futura saga que l'escriptora de Puig-reig vol fer arribar als cinc llibres. «En un moment donat, la Valentina haurà de prendre una decisió que marcarà moltes coses, i els personatges que l'envolten hi tindran molt pes», anota.



D'aquí cap allà

Amant de les narratives sobre investigacions policials, l'autora va tenir clar des del primer moment que faria viatjar els seus personatges. «Havia de ser una història internacional», sempre amb la Valentina com una figura omnipresent a la qual «li he tocat molt els nassos i la poso en situacions complicades». Fent-los voltar per diferents països, «els personatges creixen i els pots portar a extrems als quals seria difícil dur-los si es quedessin aquí». El desconegut i innovador color d'ungles de la noia que mor al començament de la novel·la és un detall que segurament passaria per alt a un mosso però no a a una dona de l'alta societat que sempre està al cas de les últimes tendències.

D'una ermita osonenca a Basilea només hi ha un pas: la gosadia i el neguit de la Valentina per desemmascarar el misteri. Treballant amb ella braç a braç, un policia atractiu, i com a antagonista la Carla, antiga companya d'internat suís a qui retroba quan la recerca la porta a Basilea. En una novel·la de ritme trepidant i diàlegs incisius, l'ambientació és un altre element que Sardans ha cuidat especialment.

L'àngel negre comença a caminar en un any complicat, però en la imaginació de Sardans ja bullen quatre històries més que aniran apareixent els propers anys. I amb un altre antagonista, l'Aleksey, que omplirà amb la seva presència la resta de la saga.