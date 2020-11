Voilà! i Stroika protesten en silenci per denunciar la situació de les sales

Prop de 70 sales de concerts de l'Estat, entre elles la Stroika i el Voilà! de Manresa, van denunciar ahir la situació d'un sector que acumula vuit mesos de tancament. El que s'havia anunciat com «L'últim concert» ha esdevingut una actuació simultània sense notes, una protesta silenciosa mentre les bandes i artistes i els responsables dels locals desfilaven en alguns casos per l'escenari. A cadascun dels vídeos del web www.elultimoconcierto.com el públic podia llegir: «Sí... estàs escoltant bé. Si no apliquen mesures urgents, les sales de concert quedaran en silenci». Els espais avisen que si les administracions no plantegen un pla de rescat o els hivernen les despeses, el futur de la música en directe a final d'any està condemnat a l'extinció i els locals cauran a les mans de fons voltor.