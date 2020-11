«Crida SOS» per salvar l'orgue de la Seu de Manresa

Registres que no sonen, fugues d'aire o desafinaments. L'orgue de la basílica de la Seu de Manresa s'ha anat deteriorant amb el pas del temps i ara els organistes no se'n poden refiar. "Es fa molt difícil treballar així", lamenta a l'ACN la directora de la capella de música de la Seu, Mireia Subirana. Per això, un col·lectiu de ciutadans compromesos amb la basílica han engegat una campanya per recaptar 300.000 euros i restaurar, tant per dins com per fora, l'instrument, construït l'any 1922 i comprat a l'abadia de Montserrat. La restauració durarà 14 mesos i l'objectiu és tenir-lo llest l'any 2022, quan s'ha convidat el Papa per visitar Manresa i commemorar els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.