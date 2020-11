Miki Núñez publica 'Iceberg', el seu segon disc

Miki Nuñez publica aquest divendres el seu segon disc, 'Iceberg' (Música Global/Universal), tot just un any després del seu àlbum debut 'Amuza' (Música Global/Universal). 'Iceberg' torna a ser un disc de pop rock, amb "cançons optimistes" però que segons els seus editors no només "canten a la vida" si no que s'atreveixen amb històries de tercers i fins i tot de ficció. La producció de l'àlbum s'ha repartit entre Paco Salazar i David Rosell (Madrid/Barcelona).

Nuñez va avançar el seu primer single 'Viento y Vida' el 23 d'octubre, enregistrat amb la banda de pop-rock Despistaos. L'àlbum inclou diverses cançons en català, una col·laboració amb Lildami i un homenatge a 'Sin noticias de Gurb', d'Eduardo Mendoza, amb una cançó de títol homònim.

A la cançó 'Arbre', en col·laboració amb Lildami, l'artista terrassenc combina el català i el castellà. El disc inclou també les peces 'Cada pas del camí' i 'No m'ho esperava', també en català.