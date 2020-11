Rosalía guanya tres premis a la gala dels Grammy Llatins

Rosalía s'ha tornat a fer un espai propi a la 21a edició dels Grammy Llatins i ha guanyat tres dels quatre premis als quals optava: el de millor cançó urbana i millor fusió/interpretació urbana per 'Yo por tí, tú por mí' amb la col·laboració d'Ozuna, i millor vídeo musical curt per 'TKN', que la cantant de Sant Esteve Sesrovires amb el cantant de rap Travis Scott. Només se li ha resistit el gramòfon daurat a la millor cançó pop rock per 'Dolerme', que li ha arrabassat Fito Páez. No han tingut la mateixa sort el compositor Joan Magrané, que optava al Grammy Llatí a la millor composició de música clàssica contemporània per 'Dues peces per a piano', ni Aitana, que tampoc s'ha endut el premi al millor àlbum de pop vocal per 'Spoiler'.



La solista catalana no ha assistit a la cerimònia i ha conegut el premi durant la pregala, però no ha tardat a celebrar-ho a través de les xarxes socials. "Hem guanyaaaaaat", ha cridat, acompanyat de la promesa de tornar a fer noves cançons aviat.





3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@LatinGRAMMYs

muchas muchas muchas gracias UUUUUUUFFFF!!!! tengo tantas ganas de traer nueva musicaAAAA???????????????????????? pic.twitter.com/sefTo6dMFz — R O S A L Í A (@rosalia) November 19, 2020

Aitana també es queda sense gramòfon

Una cerimònia condicionada per la covid

A diferència de la popular cantant, que ja fa uns anys que assisteix als Grammy Llatins, el compositor reusenc Joan Magrané s'hi estrenava aquesta nit per una peça sorgida d'un encàrrec de la pianista Noelia Rodiles. Rodiles va demanar a tres compositors que escrivissin una obra basant-se en una de les tres peces romàntiques preferides. Magrané va escollir l''Adagio D. 178' de Schubert, que li va servir d'inspiració per a l'obra 'Dues peces per a piano'. L'obra va ser estrenada per Rodiles i enregistrada en el seu últim disc, titulat 'The Buterfly Effect' (Eudora Records).Magrat no poder erigir-se amb el gramòfon daurat, la nominació suposa un reconeixement més per al reusenc, en un any en què ha estat el compositor convidat del Palau de la Música Catalana i en el qual l'Orquestra Nacional d'Espanya ha estrenat la seva obra 'Obreda'.Rosalia i Magrané no eren l'única participació catalana als Grammy Llatins. També hi competia Aitana en la categoria de Millor Àlbum Vocal Pop amb 'Spoiler' (Universal Music). Va debutar l'any passat en aquesta gala nominada a millor artista, un premi que tampoc es va endur. Va pujar a l'escenari, però, per interpretar 'Mi persona favorita' d'Alejandro Sanz.D'altra banda, el canari establert a Barcelona El Guincho, productor de Rosalía i l'èxit mundial de la cantant 'Con Altura', optava a la categoria Millor Productor de l'Any, que ha anat a parar a les mans de Andrés Torres, Mauricio Rengifo. La cantant argentina afincada a Barcelona Nathy Peluso tampoc ha rebut cap distinció.La cerimònia, que comença a la una de la matinada, hora catalana, i ha acabat passades les cinc, ha tingut lloc a Miami, Florida, i ha comptat amb actuacions telemàtiques. Aquest any no hi ha hagut ni públic ni la tradicional catifa vermella. Amb tot, ha mantingut l'esperit llatí amb les actuacions de J Balvin, Anitta, Ricky Martin, los Tigres del Norte i Rauw Alejandro i en què les tendències 'reggaeton' no han regnat.L'encarregat de dirigir la gala havia de ser el cantant i actor mexicà Carlos Rivera però, per proximitat amb un cas de coronavirus, va decidir cancel·lar la seva participació. Les actrius Ana Brenda Contreras i Yalitza Aparicio i el cantant Víctor Manuelle han fet de mestres de cerimònies.