El Govern rectifica i no permetrà trencar el confinament per anar al teatre o al cinema

El Govern no permetrà saltar-se el confinament perimetral els caps de setmana per anar al teatre o bé al cinema a una altra població. Malgrat que en les mesures de desescalada anunciades dijous es preveia aquesta possibilitat i també la de poder tornar a casa una hora després del toc de queda, ara ha fet marxa enrere. L'entrada de l'espectacle havia de ser el salconduit.

A Manresa el 50 % dels espectadors del teatre Kursaal són de fora de la ciutat, bàsicament del Bages i de les comarques del voltant. Als Multicinemes Bages, també afectats directament per la mesura, arriben a ser més del 50 % els espectadors de fora de Manresa.

El teatre Kursaal obrirà igualment, ha explicat a Regió7 el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics -que gestiona el propi Kursaal, el Conservatori i Plana de l'Om-, Jordi Basomba. «Ja havíem comença a fer comunicacions i a plantejar-nos la reobertura. El 50 % del públic ve fora de Manresa», i aquestes restriccions de darrere hora «són un problema».

Tot i així «obrirem igualment i farem diverses coses» a part de mantenir la programació prevista. Per exemple intentar atreure manresans -confinats els cap de setmana- que encara no han anat mai al Kursaal o que per diverses circumstàncies no acostumen a fer-ho. «Hem de convèncer els manresans que vinguin», assegura.

Per aquest dimecres hi ha programat l'espectacle Flotados XL, del sallentí David Moreno i Cristina Calleja, el muntatge que s'havia preparat per commemorar els 5.000 dies del Kursaal previst pel passat 30 d'octubre i que es van cancel·lar. Com que és entre setmana no està subjecte al confinament perimetral.

Pel divendres 27 de novembre, ara ja sí amb confinament, hi ha previst un concert de Pau Riba, i dissabte la representació de l'obra Els Brugarol, amb Ramon Madaula. El diumenge hi haurà l'espectacle per a públic familiar Beatles for Kids.

«Tenim tres espectacles que engloben tot el públic potencial, i poem veure el got mig ple o mig buit, però és una mini oportunitat perquè la gent s'acosti al Kursaal. Prefereixo això a estar tancats», sentencia Basomba.

Els Multicinemes Bages, tancats també les darreres setmanes per l'emergència sanitària, tenia previst reobrir divendres. La previsió es manté, però el fet que els caps de setmana no hi puguin anar espectadors de les comarques centrals «no és una bona notícia», ha assegurat el seu responsable Jordi Padró. «Més de la meitat del nostre públic, sobretot el cap de setmana, ens ve de la comarca», recorda. «Lògicament afectarà bastant».

La mesura ha agafat de sorpresa el sector cultural. La desescalada anunciada dijous passat permetia reobrir cinemes, teatres, auditois i sales de concerts al 50 % de la seva capacitat amb un màxim de 500 persones.

Divendres al matí la iniciativa es va ratificar en una reunió entre el departament de Cultura i representants del sector ho van ratificar, però al vespre es va tombar la possibilitat de saltar-se el toc de queda i el confinament per assistir a una activitat cultural. No serà fins el segon tram de la desescalada, d'aquí a 15 dies, quan es torni a valorar la situació.