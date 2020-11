El camí de la transhumància d'Avinyó i el vi de tina d'Abadal, Premi Viu la Pedra Seca

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages ha entregat avui els Premis Viu la Pedra seca, a la Casa de La Culla, seu de la DO Pla de Bages, un certamen que se celebra des del 1996 i des del 2018 amb una versió renovada per tal de posar en valor el patrimoni cultural de la pedra seca al Bages, tant vinculat a la vinya com al vi, i que inclouen dues categories: Pedra Seca, dedicat a la rehabilitació de barraques de vinya i altres construccions de pedra seca; i Pedra Viva, on es valora la difusió, l'estudi i posada en valor del patrimoni de la pedra seca al territori que abasten els municipis de la Denominació d'Origen Pla de Bages.

El primer premi de la categoria Pedra Seca, dotat amb 700 euros, ha estat pel camí ramader del Pla de l'Oliva realitzat per Josep Solsona i Vaqué. En aquesta obra de rehabilitació del camí de la transhumància al seu pas per Avinyó, el jurat ha valorat la important i continuada tasca de rehabilitació al llarg de nou anys, a càrrec de Solsona. Una tasca que ha consistit en la localització i desbrossament del camí ramader i la recuperació i rehabilitació dels marges del camí al llarg de més d'un quilòmetre.

El segon premi en aquesta mateixa modalitat, premiat amb 400 euros, ha estat per la barraca de vinya de la Fumera rehabilitada per Jordi Falip Sabartés al terme municipal de Navàs. Cal destacar, a més de la pròpia rehabilitació de la barraca, la recuperació dels elements del seu entorn, com són els marges, feixes i l'hort que l'acompanyen i que donen sentit i garantia de futur a tot el projecte. El jurat també ha manifestat el seu condol a la família per la sobtada defunció de Jordi Falip, una persona estretament vinculada a la recuperació del nostre patrimoni natural i tradicional.

Pel que fa a la categoria Pedra Viva, el primer premi, dotat amb 400 euros, ha estat pel Projecte "Mas Arboset. La recuperació del vi de tina" de Miquel Palau, enòleg del celler Abadal. En aquest cas s'ha valorat la globalitat del projecte, vinculada a la recuperació dels elements patrimonials en pedra seca i altres lligats a la viticultura, així com al propi treball de recuperació i experimentació vitivinícola. Les particulars característiques del projecte han posat en valor els elements patrimonials com unes eines útils pel present i també pel futur. S'ha valorat la difusió que el projecte ha representat per tot el nostre patrimoni i la tradició del món del vi al Bages.

El segon premi d'aquesta modalitat, dotat amb 200 euros, ha estat per al "Mòdul de Restauració i reconstrucció de marges de pedra seca, incorporat en la Formació de Polivalència en el peonatge agrari", presentat per Caritas Arxiprestal de Manresa. El treball de la pedra seca com a element d'integració laboral és una tasca molt important i novedosa. Aquest projecte permet recuperar elements patrimonials en pedra seca, formar treballadors especialistes en aquest àmbit i ofereix una alternativa laboral.

En aquesta categoria s'ha volgut reconèixer amb una menció especial l'Itinerari "La Solana dels Condals", presentat per l'empresa Condals Group. La tasca de recuperació del paisatge tradicional realitzada per l'empresa que ha invertit una part del valor generat en el propi territori s'ha valorat com un exemple de responsabilitat social i de compromís amb el seu entorn.

Amb el mateix objectiu de treballar per conservar el patrimoni de la pedra seca, juntament amb l'obra social La Caixa-Caixabank i Caritas Arxiprestal de Manresa, la Denominació d'Origen Pla de Bages han convocat uns ajuts per a la rehabilitació de construccions de pedra seca. Aquests ajuts son fins al 50% subvencionables a través de la inserció sociolaboral de personal format per Càritas Manresa. És previst que durant aquesta setmana es publiqui la resolució de la primera convocatòria d'aquests ajuts.

A l'acte d'entrega d'avui han participat Josep Soler i Bonet, expert en pedra seca i president del jurat avaluador, Joan Soler i Playà, president del Consell regulador, i els premiats.

El termini de presentació de sol·licituds en aquesta edició es va veure ampliat per tal de donar més temps per treballar en les obres de rehabilitació, ja que en alguns casos el confinament no ho havia fet possible. En total hi ha hagut 7 candidatures presentades en cadascuna de les modalitats.

La setmana de la pedra seca, un setmana plena d'activitats entorn la pedra seca als Països Catalans.

Coincidint amb el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO el 28 de novembre de 2018, Col·laboraxPaisatge impulsa la Setmana de la Pedra Seca del 23 al 29 de novembre en col·laboració amb nombroses entitats del territori. Una setmana per a la promoció d'activitats relacionades amb la pedra seca arreu dels Països Catalans que neix amb l'objectiu de visibilitzar i posar en valor no només aquest patrimoni sinó especialment l'important teixit d'entitats, col·lectius i persones voluntàries en què se sustenta el coneixement, la divulgació i el manteniment de la pedra seca a casa nostra.

S'han programat un total de 76 activitats de diferents formats, des de sortides i visites guiades a exposicions, cicles de documentals i xerrades online, passant per tallers i restauracions, activitats de descoberta individual o convocatòries i concursos de fotografia del patrimoni local per omplir les xarxes, entre molts d'altres. Tot i que el gruix de les activitats té lloc a Catalunya, també se n'han programat a Andorra, Catalunya Nord, Balears i País Valencià.

En el marc de la setmana de la pedra seca, al Bages hi ha també programada en format en línia per al proper dimecres dia 25 la jornada "La pedra seca al Bages. Iniciatives per valoritzar aquest patrimoni", organitzada per l'Escola Agrària de Manresa.