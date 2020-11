El cicle Quinze Vint-i-dos torna aquest desembre a la Sala Gòtica de Sant Andreu

La tercera edició del cicle Quinze Vint-i-dos, que havia de començar el passat dijous 12 de març a l'Espai Manresa 1522, tornarà, finalment, aquest desembre amb dues proposes, els dies 4 i 12 de desembre però a la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu perquè l'Espai Manresa 1522 es troba actualment en obres.

Així, el divendres 4 de desembre, a les 19,30 h, començarà la tercera edició del cicle amb l'espectacle "Transformació", un diàleg creatiu entre la música del baix i la guitarra elèctrica i la interpretació teatral de textos sobre canvi i mutació, a càrrec dels músics bagencs Ricard Cots i Sergi Padilla i els actors manresans Mireia Cirera i Dani Ledesma. El cicle finalitzarà el dissabte 12 de desembre, també a les 19.30 h, amb "Pertinença", que combinarà la música, a través de la veu i el piano, i la dansa acrobàtica, amb la participació dels músics bagencs Berta Sala i Joel Díaz i l'artista de circ Quim Girón, barceloní fundador de la companyia Animal Religion.

Entrades

Des d'avui mateix, les entrades ja es poden comprar en línia als webs manresa2022.cat i manresaturisme.cat i, també, a l'Oficina de Turisme de Manresa en el seu horari habitual. El preu de les entrades per cada espectacle és de 7 € i, a més, es pot adquirir l'abonament per als dos espectacles per un preu de 12 €. És indispensable la reserva prèvia de localitat per a accedir a l'espai.

Les persones que havien adquirit la seva entrada per un espectacle en les dates de març podran utilitzar-la en la nova data i, si no hi poguessin assistir, els serà retornat l'import de l'entrada.

La capacitat de la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu, a la qual s'entrarà des de la plaça Hospital, serà reduït al 50%, tal com estableix el darrer pla de reobertura de la Generalitat, i l'organització vetllarà perquè es compleixin les distàncies de seguretat i les mesures sanitàries pertinents.



El cicle



El cicle Quinze Vint-i-dos va néixer el 2018 amb la voluntat de dotar un dels espais principals del projecte Manresa 2022, l'Espai Manresa 1522, d'una oferta cultural i artística complementària a la seva activitat habitual. Des dels seus inicis, el cicle aprofundeix en una lectura renovada dels conceptes ignasians i, també, dels valors que acompanyen al projecte Manresa 2022, a través de la música i les arts escèniques, oferint diàlegs creatius entre artistes de diferents disciplines que ocorren per primer cop i davant del públic. La seva singularitat rau en el fet que no hi ha assaig previ entre els artistes, que interaccionen a l'instant i creen un espectacle únic i efímer al mateix temps que el públic l'està veient.

Quinze Vint-i-dos és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa i Manresa 2022, dins el seu eix Batega, i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i compta en aquesta tercera edició amb la complicitat de la Fundació Sant Andreu Salut.



El programa

-Divendres 4 de desembre. 19.30 h. Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu

Transformació. Amb Mireia Cirera, Dani Ledesma, Ricard Cots i Sergi Padilla

Teatre + baix + guitarra elèctrica

La transformació, el canvi, el reconeixement, la identitat, l'existència. La Mireia i el Dani interpreten una selecció de textos teatrals de diferents orígens i dialoguen amb l'espai sonor creat pel baix del Ricard i la guitarra elèctrica del Sergi.

-Dissabte 12 de desembre. 19.30 h. Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu

Pertinença. Amb Berta Sala, Joel Díaz i Quim Girón

Veu + piano + dansa acrobàtica

La pertinença, pertànyer a algun lloc, a un col·lectiu, a una terra. El piano del Joel posa la melodia i la Berta la veu a temes musicals seleccionats per a l'ocasió tot dialogant en directe amb el moviment i les acrobàcies del Quim.



Els artistes



-Mireia Cirera: Llicenciada en art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona, és actriu, directora i professora de teatre. Sobre els escenaris ha estat dirigida per Joan Maria Segura als espectacles "Ciutat" i "Sóc una bruixa". Ha participat a Blood Weedings, la versió anglesa de "Bodas de sangre" que la Companyia Annexe Theatre ha portat de gira per Escòcia i Irlanda, sota la direcció de Paula Mcgee. Ha format part de la companyia Gog i Magog, i ha portat a escena, com a directora, el monòleg "Rom amb Vodka", que es va veure al teatre Artenbrut de Barcelona. Actualment, dirigeix els Pastorets de Calaf, forma part de la taula artística de la Fira de l'Aixada, és professora a l'EAEM i és membre fundadora de la companyia Parking Shakespeare.

-Dani Ledesma: Graduat en Art Dramàtic per l'ESAD Eòlia. Ha complementat la seva formació realitzant cursos de tècnica actoral i d'interpretació a Madrid amb Fernando Piernas, i a l'Obrador de la Sala Beckett amb Claudio Tolcachir i Julio Manrique. Ha participat com a actor de repartiment a les sèries "Sagrada Família", "Cites", "Com si fos ahir" i "La Riera" de TV3. Al teatre ha treballat amb directors com Pau Miró amb "La nit dels assassins", ha dirigit i coprotagonitzat "Excés" de Neil Labute al teatre Kursaal de Manresa. També ha participat en la comèdia "Deixeu-me un Tenor", estrenada al teatre Kursaal. Ha format part de la companyia Batalla Teatre, amb la qual ha treballat amb Jordi Casanovas a "Sopar amb Batalla", fent temporada al Versus Teatre i una gira per Catalunya, i ha format part del repartiment de "Infecte" d'Alberto Ramos. Un dels projectes teatrals destacables és "Oceà" d'Alessandro Baricco, fent temporada al Versus i més endavant al Teatre Gaudí en castellà. Un dels últims muntatges en els quals ha treballat com a actor ha estat en l'adaptació teatral d'"Anna Karenina" de Liev Tolstoi, amb la qual ha fet temporada al Versus Teatre i posterior gira.

-Ricard Cots: Nascut a Manresa l'any 1998. Va començar els seus estudis al Conservatori Municipal de Música de Manresa als 6 anys. Va ingressar a l'Escolania de Montserrat als 8 anys fins als 13. Després va tornar al Conservatori, on va acabar el grau professional de fagot. El 2014 va començar a formar diversos grups, passant des de rock, pop, jazz, barroc, clàssic. Des de llavors, ha format part de més de 10 formacions musicals diverses, Clàzzics (quartet d'opera-fusió), Fun Dan Mondays dirigida per Dan Arisa. Des del desembre del 2019, entra a formar part del grup Lágrimas de Sangre com a guitarrista, baixista i pianista. Actualment canta amb la formació coral manresana Lupulus Emsembla, sota la direcció d'Oriol Vila, des del 2016, i Cor Lerània (Barcelona), sota la direcció de Jordi Noguera, des del 2018. Porta el cor Jeroni de Moragas d'Ampans. Des del 2017, és professor de llenguatges, cors, baix elèctric a l'aula de Santa Maria d'Oló i, des del 2018, és professor de cor, llenguatge i guitarra elèctrica a l'ESCLAT de Manresa.

-Sergi Padilla: Nascut a Manresa l'any 1998 i veí Artés. Va començar els estudis musicals amb 10 anys a l'escola municipal de música de Sallent Cal Moliner, on va estudiar solfeig i guitarra. Després de cursar el grau elemental, va rebre un any de classes de guitarra amb Benjamí Palomar. Amb 14 anys forma la seva primera banda, en la que toca la guitarra rítmica i canta. Segueix en diverses formacions musicals fins a l'actualitat, com T3mpus Trio (blues) o Rame (funk) o duos acústics amb Ricard Cots. Actualment toca amb el grup de rock Tupé. Des del 2017, fa classes de guitarra particulars. Interessat per la literatura, el 2016 comença el grau universitari de Llengua i Literatura Espanyoles a la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment cursa el quart any.

-Berta Sala: Manresana nascuda el 1997, Berta Sala inicia els seus estudis musicals de ben petita i amb 17 anys acaba el Grau Professional de Piano clàssic al Conservatori de Manresa, combinant estudis teòrics i pràctics de música clàssica i moderna. Entra al Conservatori Superior del Liceu en l'especialitat de cant jazz i modern amb la beca bianual Joves Talents, de la Fundació Ferrer Salat. Es gradua el 2019, amb les professores Celeste Alías i Carme Canela. Actualment, lidera un projecte de música pròpia a quartet, amb qui ha gravat "Hertogstraat", el seu primer CD. A més forma part de diferents projectes, com un quintet de jazz o un duet brasiler, i imparteix classes al Taller de Músics de Barcelona.

-Joel Díaz: Nascut a Abrera el 1993, es va graduar en Interpretació Clàssica i Contemporània, en l'especialitat de piano (amb Adolf Pla), a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i està finalitzant el Grau en Pedagogia de la Música al mateix centre. Ha rebut formació també en violoncel, acordió diatònic i cant, i té una llarga experiència en música coral. Es dedica a la interpretació i la docència. Alguns dels seus projectes actuals són el duet còmic Commicerto (amb Adrià Mas), el quartet d'òpera-fusió Clazzics, el grup de versions Zàping Catalonia, el duet folk Aixopluc (amb Queralt Valls) o l'adaptació moderna de la sarsuela "L'Home És Feble". Ha format part també del grup de folk Companyia Torreta, el grup vocal En Clau de Bages, l'Orquestra Tropical i el projecte Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor, entre d'altres. És cantaire del Cor Lerània de Barcelona (dirigit per Jordi Noguera) i de la Coral Escriny de Santpedor (dirigida per Marc Reguant), des de fa gairebé deu anys.

-Quim Girón: Barcelona, 1985. Fundador i director artístic de la companyia Animal Religion. Llicenciat en circ a la Universitat de Dansa i Circ d'Estocolm, on rep la beca Sophie Hulten's per la seva creativitat, el joc amb el risc i per la seva habilitat com artista de circ. El seu treball se centra en les tema?tiques de l'animalitat, la identitat, l'humor absurd i la recerca de nous llenguatges dins del circ. Ha rebut el premi Especial Ciutat de Barcelona (2015) per l'espectacle Sifono?for, Premi Moritz a la millor estrena d'espectacle de carrer i no convencional a Fira Ta?rrega amb el muntatge "Chicken Legz" (2014) i el Gran Premi BBVA Zirkolika pel millor espectacle de circ en sala per "Sifono?for" (2015). Des del 2012, la companyia Animal Religion ha actuat arreu d'Europa, A?sia i Sud- Amèrica, amb diferents projectes i en diferents espais, tant en granges i sales de concert clàssiques, com en sales de teatre o fàbriques abandonades.