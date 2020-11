L'enòleg Joan Soler rebrà el Premi Bages de Cultura el 9 de desembre i la gala dels Lacetània es farà el dia 15

Òmnium Bages-Moianès lliurarà el 38è premi Bages de Cultura el dimecres 9 de desembre (19.30 h) a l'enòleg manresà Joan Soler i Playà, en un acte organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, que es feia habitualment al saló de sessions de l'Ajuntament i s'ha traslladat excepcionalment a l'Espai Plana Plana de l'Om, a causa de les restriccions d'espai imposades per les mesures sanitàries. Glossarà la figura del premiat Daniel Tubau Camprubí, guarda de riu i amic personal del guardonat. L'aforament és limitat i cal reservar les invitacions a www.kursaal.cat, a partir del 30 de novembre.

D'altra banda, els renovats premis Lacetània de les Arts i la Cultura es lliuraran al teatre Conservatori, de Manresa, el dimarts 15 de desembre (20 h). La gala tornarà a donar protagonisme a les arts escèniques i serà una cerimònia àgil i emotiva. Presentada per l'actriu Mireia Cirera, tindrà el Màgic Pol com a copresentador. Junts ompliran de màgia i humor el lliurament dels premis d'aquest any. La música en directe anirà a càrrec del Biel Roca Trio. Per assistir-hi, cal reservar prèviament les invitacions a la web del Kursaal, a partir del 30 de novembre.

Els deu guardons que es lliuren en la convocatòria d'enguany són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central a Francesc Xavier Ventosa Molner, de Cardona; el Premi Bages de Narrativa jove a Anna Casajuana Gumà, de Monistrol de Montserrat i Elisabet López Viscarri, de Santpedor (finalista); el Premi El Galliner de textos teatrals a Adrià Serra Perejil, de Manresa; el Premi Empremta a la Plataforma dels Aliments, de la Fundació del Convent de Santa Clara, de Manresa; el Premi La Crica de Circ a l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC); el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana a David Ferré i Gispets, de Sant Fruitós de Bages; el Premi Plácido a la producció cinematogràfica a Enric Roca Carrió, de Manresa; el Premi a la Projecció artística en Gravat a Alèxia Lleonart Pujol, de Calders; el Premi Regió7 de Comunicació a la revista de Súria El Salí, i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves a Alba Quirós López, de l'Institut Cal Gravat de Manresa.

Actes a l'entorn dels premis

Dimecres, 25 de novembre, 19 h, a l'Espai Òmnium de Manresa, presentació de La revolta del poble, d'Aleix Solernou (Edicions de l'Albí), a càrrec de Marc Marcè, director de Regió7, l'editor Jaume Huch i el periodista Aleix Solernou, autor del llibre, que relata els fets succeïts entre el 20 de setembre i el 3 d'octubre del 2017 al Bages, una de les comarques més castigades per la violència de la Guàrdia Civil (cal inscripció prèvia a https://ja.cat/Dlpml).

Dijous, 26 de novembre, 19 h, a l'Espai Òmnium de Manresa, presentació del 5è volum de Narrativa catalana completa, de Josep Tomàs Cabot (Edicions de l'Albí). Aquest cinquè volum i últim inclou les novel·les La cadena i 2112, i una selecció de deu contes, amb un epíleg de Josep Maria Aloy. Hi participaran: l'autor; Llorenç Capdevila, escriptor; Jaume Huch, editor de L'Albí, i Fina Tàpias, actriu, vídua de Josep Maria Aloy, que llegirà uns fragments de l'obra (cal inscripció prèvia a https://ja.cat/ElFeM).

Dilluns, 14 de desembre, 19 h, a l'Espai Plana de l'Om, de Manresa, presentació del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2017. Glòria Ballús Casòliva, doctora en Musicologia, presentarà el seu treball, guanyador del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2017: La música de l'entorn de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa (cal reserva prèvia a la pàgina web www.kursaal.cat).

També està prevista, però en dia i hora pendents de concretar, la lectura dramatitzada de La col·lecció, l'obra guanyadora del Premi El Galliner de Textos Teatrals 2019, a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. Interpretada per Judit Aguilera, Teti Canal, Guillem Cirera i Albert Ruiz, amb la participació d'alumnes de l'Aula de Teatre del Kursaal i direcció: Sílvia Sanfeliu. Autor: Xavier Gonzàlez Costa. Entrada gratuïta. Caldrà recollir les invitacions a les taquilles del Teatre Kursaal o a www.kursaal.cat.