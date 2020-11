La sèrie «Altafulla: Tot és possible» estrena sintonia oficial

La sèrie «Altafulla: tot és possible», creada per dos bagencs, comença a ensenyar les primeres peces audiovisuals i amb motiu de Santa Cecília, considerada la patrona dels músics, va mostrar la sintonia oficial de la sèrie i algunes imatges.

Quatre instrumentistes, un compositor, una veu i un editor és l'elenc que ha fet possible la sintonia que obrirà els diferents capítols d'"Altafulla: Tot és possible". Una sintonia amb una pinzellada de rock encapçalada per la guitarra, un punt nadalenc que només l'orella experta podrà copsar al vol, el mar "tranquil, però que quan s'agita ho remou tot" i una atmosfera gran són quatre dels ingredients que Josep Haro ha incorporat a la seva composició.

La sintonia, que "convida que passi alguna cosa", té una primera part que atrapa amb facilitat i una tornada "potent amb cors i més instrumentació"; finalment, una petita finta a la convencionalitat en l'harmonia evoca el joc d'emocions de la sèrie. Tot i que habitualment Josep Haro compon temes instrumentals, aquesta nova experiència l'ha portat a escriure una lletra "una mica oberta" que Àuria Franch, amb qui treballa sovint, fa sonar amb solidesa i tendresa alhora.

Tot plegat enmig del so còmplice i amic de les guitarres a càrrec d'Arnau Martín, el baix de Josep Junyent, la bateria a les mans de Jordi Junyent i els teclats a càrrec del mateix Josep Haro. Editat i mesclat per Oriol Puig. L'encaix amb la imatge i el grafisme corresponent ha anat a càrrec del muntador de la sèrie Antoni González Gilabert i el talonatge de color és obra de l'estudi Apolinart de Barcelona.

La sèrie veurà la llum el pròxim 27 de desembre en un gran acte a la sala gran del Kursaal, les entrades es poden comprar aquí.