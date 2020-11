Xiula explora en un nou disc «què els passa als adults» quan arriben els fills

El grup de música infantil Xiula explora «què els passa als adults quan arriben els fills» en el seu cinquè disc Descontrol MParental, que acaba de sortir a la venda. Segons ha explicat el líder del grup i educador social, Jan Garrido, el grup ha volgut crear en el seu nou treball «un nou paradigma basat en els temes, les problemàtiques de l'experiència de la paternitat i la maternitat en majúscules», i destacar en general què succeeix als adults en aquesta situació. El disc inclou les col·laboracions de la cancant surienca Beth, d'Albert Pla, Clara Peya i Suu, i Garrido ha detallat: «Hem volgut girar la mirada per veure què passa al món adult quan ha d'acompanyar els fills adolescents».

Aquesta mirada cap als problemes dels pares fa que els més petits «també puguin sentir que a dalt passen coses», i que puguin veure que són protagonistes «perquè els de dalt s'intenten esforçar a fer-ho bé». De fet, cada cançó està dedicada a un moment diferent; el descontrol dels bolquers amb la col·laboració de Beth, els contes de bona nit amb Albert Pla, una oda a la feina dels cangurs, els ral·lis dels matins, les aventures dels festivals musicals amb la Suu i un cant a la diversitat intel·lectual, física i familiar amb Mirada Estràbica, en col·laboració amb Clara Peya.

Pel que fa a les col·laboracions, com que en aquest disc calia la presència de veus femenines, s'ha picat a la porta de dones cantants, mentre que també hi ha col·laboracions específiques com les d'Albert Pla i Clara Peya, que són en cançons que per la manera «com van néixer i com van ser compostes, de seguida va aparèixer» la persona amb la qual el grup volia col·laborar.

Garrido ha destacat que el disc té la mirada sobre el creixement i la convivència en el si de la família i amb una mirada global, de manera que «qualsevol pare o mare, ètnia o cultura» es pot sentir reflectit en els valors del disc. Ha reivindicat que sempre han intentat fer «un recorregut transversal entre temàtiques variades», donant com a resultat àlbums tan eclèctics com sigui possible en el ter-reny temàtic i sonor.

En concret, els grans valors que apareixen en aquest disc són el sacseig que representa esdevenir pare o mare, així com la valentia, l'estrès i el voler arribar a tot, mentre que altres valors que es treballen són la paciència, acompanyar l'altre de manera amorosa i la tendresa, ha enumerat. Garrido ha destacat també l'esment especial a la vida i a la mort, ja que «de vegades els fills venen i de vegades no venen». A més, hi ha l'aspiració transversal «que passi el que passi estarà bé perquè tothom ho fa el millor que pot».

El resultat és, segons ha defensat, que Descontrol MParental es tracta del seu disc «més madur» perquè els quatre (Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto) han posat «el millor» d'ells mateixos i perquè en la producció musical està molt cuidada i «tot molt ben pensat», i pel que fa a la profunditat de les temàtiques, «és el disc amb una dinàmica de temes més grossa».

Sonorament, Garrido ha descrit que si bé el disc és pop (ja que té una lletra predominant amb missatge, una tornada i les seves cançons són fàcils), la música passa per estils molt diferents: «A la majoria de cançons hi ha una producció acústica i una d'electrònica», sense posar-se fronteres. El resultat és, segons Garrido, un disc «amb cançons molt més animades que les anteriors, i molt més tranquil·les que les anteriors».

Xiula suma més de 700 concerts des del 2012 i cançons com Verdura i Peix o Polls s'han convertit en himnes per als més petits. Just durant el confinament van presentar el quart disc, Cuarto Lagarto, amb cançons inèdites fruit dels anys que fa que recorren escoles, pobles i festivals; i que inclou el tema Em quedo a casa, creat en 24 hores amb la participació dels seus seguidors.