El Bages de Cultura i la gala dels Lacetània se celebraran el desembre i entre setmana

Ja hi ha data... si l'evolució de la pandèmia no ho fa canviar. L'enòleg manresà Joan Soler, distingit amb el Premi Bages de Cultura 2020, rebrà la distinció el dia 9 de desembre, un dimecres, a l'Espai Plana de l'Om; i la gala de lliurament dels premis Lacetània, en la seva segona edició després de la renovació de l'any passat, se celebrarà uns dies més tard, el dimarts 15 de desembre, al teatre Conservatori. Dies feiners que permeten assistir a actes culturals el públic de fora del municipi i que desvinculen l'activitat del confinament perimetral del cap de setmana. Inicialment, estarem en el segon tram de la desescalada, el que implica que auditori i teatres, com és el cas, puguin obrir amb el 70 % de la capacitat. Per assistir-hi, caldrà reservar les invitacions a www.kursaal.cat, a partir de dilluns que ve, 30 de novembre.



Bages de Cultura: el dia 9

Ara fa una setmana, Òmnium Bages-Moianès feia públic el nom del nou guanyador del 38è premi Bages de Cultura a l'enòleg manresà Joan Soler que el rebia, com ell mateix explicava a aquest diari, en nom de tot el sector vitivinícola de la comarca. Sense les restriccions, el guardó s'hagués lliurat aquest divendres però, finalment, la distinció a Soler s'atorgarà el dimecres 9 de desembre (19.30 h), en un acte organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa i es traslladarà excepcionalment de l'escenari habitual, el saló de sessions de l'Ajuntament, a l'Espai Plana Plana de l'Om. Glossarà la figura del premiat Daniel Tubau Camprubí, guarda de riu i amic personal del guardonat.



Lacetània: el dia 15

D'altra banda, els renovats premis Lacetània de les Arts i la Cultura es lliuraran al teatre Conservatori, el dimarts 15 de desembre (20 h). La gala tornarà a donar protagonisme a les arts escèniques i, enguany, a la màgia. Presentada per l'actriu Mireia Cirera, tindrà el Màgic Pol com a copresentador i la música en directe anirà a càrrec del Biel Roca Trio.

Els deu guardons que es lliuraran, com ja es va fer públic el 9 de novembre, són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central a Francesc Xavier Ventosa, de Cardona; el Premi Bages de Narrativa jove a Anna Casajuana, de Monistrol de Montserrat i Elisabet López, de Santpedor (finalista); el Premi El Galliner de textos teatrals a Adrià Serra, de Manresa; el Premi Empremta a la Plataforma dels Aliments, de la Fundació del Convent de Santa Clara, de Manresa; el Premi La Crica de Circ a l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC); el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana a David Ferré, de Sant Fruitós; el Premi Plácido a la producció cinematogràfica a Enric Roca, de Manresa; el Premi a la Projecció artística en Gravat a Alèxia Lleonart, de Calders; el Premi Regió7 de Comunicació a la revista de Súria El Salí, i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves a Alba Quirós, de l'Institut Cal Gravat de Manresa.